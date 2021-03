Ajax komt niet in problemen tegen FC Groningen, mede dankzij curieuze strafschop

Sébastien Haller (l) viert samen met doelpuntenmaker Ryan Gravenberch de 1-0 - ANP

Ajax heeft een probleemloze zege geboekt op FC Groningen: 3-1. De koploper van de eredivisie controleerde in de Johan Cruijff Arena het duel en sloeg kort na het begin van de eerste en de tweede helft toe. De Amsterdammers kunnen zich nu opmaken voor de confrontatie met het Zwitserse Young Boys in de achtste finales van de Europa League, donderdag.

Lastige opponent Op papier gold FC Groningen, de nummer zes van de ranglijst, als een lastige tegenstander voor Ajax. De laatste twee onderlinge duels eindigden immers in een zege voor de ploeg uit het hoge noorden. In de Johan Cruijff Arena stapte de ploeg echter nog nooit als winnaar van het veld. De Groningse hoop op een stunt werd na vijf minuten al de grond ingeboord. De eerste de beste geslaagde aanval van Ajax leverde meteen een treffer op van Ryan Gravenberch. De middenvelder werd door Dusan Tadic aangespeeld op de rand van de zestien, waarop Gravenberch de bal simpel in de hoek van het doel schoof.

Ryan Gravenberch wordt geknuffeld door Mohammed Kudus na de 1-0 tegen Groningen. - ANP

Daarna was het ruim een half uur eenrichtingsverkeer naar het doel van Sergio Padt, die als ballenjongen in een ver verleden nog achter het doel van Maarten Stekelenburg had gestaan. De Groningse doelman, die na het seizoen naar het Bulgaarse Loedogorets Razgrad verhuist, onderscheidde zich met knappe reddingen. Zo had Davy Klaassen voor 2-0 moeten zorgen, maar hij stuitte eerst op Padt en in de rebound lag Ko Itakura in de weg. Daarna kroop FC Groningen uit de schulp en dwong het Ajax-doelman Stekelenburg zelfs tot een knappe redding op een kopbal van Mo El Hankouri. Curieuze strafschop Na rust bleef Groningen dreigend, maar de ploeg zag binnen tien minuten toch de 2-0 op het scorebord staan. Tadic stuurde David Neres de diepte in en die legde de bal op een presenteerblaadje voor de moeizaam spelende Sébastien Haller.

Een groepsknuffel van Ryan Gravenberch, David Neres en Sébastien Haller na de 2-0 van laatstgenoemde - Pro Shots

De 3-0 kwam op curieuze wijze tot stand. Tadic mocht aanleggen van elf meter na een handsbal van Mike te Wierik en ramde de bal in eerste instantie op de lat, waarna Tomas Suslov de bal wegwerkte. Arbiter Dennis Higler werd door de VAR echter gewezen op het feit dat Suslov te vroeg was ingelopen en bovendien voordeel had uit die voorsprong, waarop Tadic de penalty mocht overnemen. Dit keer schoof de Serviër de bal beheerst in het doel.

Dusan Tadic pikte ook weer zijn treffer mee tegen FC Groningen - Pro Shots