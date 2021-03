Superieure Schulting wint alle afstanden en prolongeert allroundtitel op WK

Shorttrackster Suzanne Schulting heeft een perfect individueel wereldkampioenschap gereden in Dordrecht. Het hele weekeinde reed Schulting de concurrentie op een hoop en na de wereldtitels op de 500 en 1.500 meter pakte ze zondag ook het goud op de 1.000 meter.

Ook de afsluitende superfinale schreef Schulting op haar naam. Daarin verzekerde Selma Poutsma zich van de vierde plaats in het allroundklassement. Poutsma won eerder brons op de 500 meter. Met Yara van Kerkhof en Xandra Velzeboer slaagden Schulting en Poutsma er ook nog in om Nederland voor het eerst de wereldtitel op de aflossing te bezorgen.

Niets dan kruimels laat Schulting op de WK liggen voor de concurrentie. Race na race neemt ze het initiatief door op kop te gaan rijden in een tempo waarmee ze de anderen de adem beneemt. Die strategie leverde haar een perfect weekeinde op in het individuele toernooi. Twaalf keer stond ze aan de start, twaalf keer kwam ze als eerste over de streep. En ook op de aflossing won Schulting met de Nederlandse ploeg beide races. 'Ik ben zo blij' Op de 1.000 meter naderde Schulting zelfs het wereldrecord tot twee tienden. "Op zo'n moment ben je niet bezig met die tijd, maar met het binnenhalen van de overwinning. Het maakt helemaal niks uit, maar het is wel een doel van me. Ik had niet verwacht dat ik er hier zo dicht bij zou zitten."

Het bijzonderste moment van het weekeinde voor Schulting was zaterdag het behalen van de wereldtitel op de 500 meter. Ze nam de titel over van haar teamgenote en vriendin Lara van Ruijven, die afgelopen zomer overleed aan de gevolgen van een stoornis in het immuunsysteem. "Toen we net afscheid van haar hadden genomen in het ziekenhuis, had ik mezelf één ding voorgenomen: wereldkampioen worden op de 500 meter. Zodat de titel in ons team zou blijven", zei Schulting zaterdag, vechtend tegen de tranen, na het veroveren van de wereldtitel. "Dat was mijn hoofddoel dit seizoen. Dat dat is gelukt, daar ben ik heel trots op." Bekijk hier de races, interviews en de huldiging van Schulting op zaterdag:

Schulting prolongeerde in Dordrecht haar allroundtitel, die ze in 2019 voor het eerst in haar carrière won. In 2020 werden de WK vanwege de coronapandemie uitgesteld en uiteindelijk afgelast. Veel afwezigen Regerend wereldkampioene Schulting heeft bij de WK geen concurrentie gehad van de Aziatische rijdsters. Door de coronacrisis besloten onder meer de Japanners, Chinezen en Zuid-Koreanen niet naar Dordrecht af te reizen. Ook Kim Boutin liet verstek gaan vanwege de pandemie. De Canadese pakte twee jaar geleden WK-brons. De Duitse Anna Seidel, in januari tweede achter Schulting op de EK, moet de wereldkampioenschappen vanwege blessures aan zich voorbij laten gaan.