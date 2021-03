Superieure Schulting verzekert zich met derde afstandszege van allroundtitel op WK

Niets dan kruimels laat Schulting op de wereldkampioenschappen liggen voor de concurrentie. Race na race neemt ze het initiatief door op kop te gaan rijden in een tempo waarmee ze de anderen de adem beneemt. Die strategie levert haar vooralsnog een perfect weekeinde op. Twaalf keer stond ze aan de start, twaalf keer kwam ze als eerste over de streep.

Ook bij de Europese kampioenschappen in januari domineerde Schulting van begin tot eind. In Gdansk wist ze eveneens de allroundtitel te veroveren met drie afstandszeges en snelde ze in elke individuele race naar de overwinning.

Het toetje van de EK verliep wat minder succesvol, want in de finale van de aflossing ging Schulting toen onderuit waardoor het Nederlandse kwartet genoegen moest nemen met zilver.

Schulting kan de WK wel foutloos beëindigen. Vanaf 16.35 uur staat ze met Nederland in de finale van het aflossingstoernooi.

Tranen bij gedachten aan Van Ruijven

Het bijzonderste moment van het weekeinde voor Schulting was zaterdag het behalen van de wereldtitel op de 500 meter. Ze nam de titel over van haar teamgenote en vriendin Lara van Ruijven, die afgelopen zomer overleed aan de gevolgen van een stoornis in het immuunsysteem.

"Toen we net afscheid van haar hadden genomen in het ziekenhuis, had ik mezelf één ding voorgenomen: wereldkampioen worden op de 500 meter. Zodat de titel in ons team zou blijven", zei Schulting zaterdag, vechtend tegen de tranen, na het veroveren van de wereldtitel. "Dat was mijn hoofddoel dit seizoen. Dat dat is gelukt, daar ben ik heel trots op."

