Schulting met speels gemak naar halve finales 1.000m op slotdag WK shorttrack

Suzanne Schulting - ANP

Shorttrackster Suzanne Schulting blijft probleemloos op koers voor haar tweede wereldtitel in het allroundklassement bij de WK shorttrack in Dordrecht. Soeverein won ze zaterdag de wereldtitel op zowel de 500 als de 1.500 meter en ook de slotdag van de wereldkampioenschappen is Schulting uitstekend begonnen. Net zoals ze op vrijdag en zaterdag in alle races als eerste over de streep kwam, won ze zondag ook haar kwartfinale op de 1.000 meter. Drie rondes voor het einde snelde Schulting buitenom naar voren en met speels gemak en een grote voorsprong won ze haar serie. Favoriete afstand De 1.000 meter is de afstand waarop Schultings palmares het indrukwekkendst is: ze mag zich regerend olympisch, wereld- en Europees kampioene noemen. Bovendien won de Friezin twee jaar op rij het wereldbekerklassement op de 1.000 meter.

Suzanne Schulting en Xandra Velzeboer - ANP

Nog voor de afsluitende superfinale, die aan het einde van de middag wordt verreden, kan Schulting zich al verzekeren van de winst in het allroundklassement. Bij een gouden medaille op de 1.000 meter heeft ze de allroundtitel sowieso binnen. Poutsma en Velzeboer Ook Selma Poutsma mag zich gaan opmaken voor de halve finales op de 1.000 meter. Poutsma eindigde in haar serie als derde, maar haar tijd was voldoende voor een halvefinaleplaats. Xandra Velzeboer overleefde de kwartfinales niet. Beiden maken dit weekeinde hun debuut op de WK shorttrack en verdienden zaterdag een bronzen medaille; Velzeboer op de 1.500 meter en Poutsma op de 500 meter.

WK shorttrack bij de NOS De slotdag van de wereldkampioenschappen shorttrack zijn live te volgen bij de NOS op NPO 1, NOS.nl, de NOS-app en NPO Radio 1. Op het programma staan nog de 1.000 meter (finales vanaf 15.25 uur), de superfinales (16.00 uur) en de finale van de aflossing met zowel de Nederlandse vrouwen (16.35 uur) als mannen (16.45 uur) op het ijs.

Keer op keer neemt Schulting het initiatief in de wedstrijd door op kop te gaan rijden met een tempo waarmee ze de concurrentie de adem beneemt. Die strategie levert haar vooralsnog een perfect weekeinde op. Sterker nog, ze is bezig aan een nagenoeg perfect internationaal seizoen. Niets dan kruimels laat ze liggen voor de concurrentie. Op de EK in januari won ze niet alleen goud op alle afstanden in het individuele toernooi, daarin wist ze zelfs elke race te winnen. Alleen in de finale van de aflossing ging ze onderuit, maar desondanks veroverde Nederland het zilver.

Suzanne Schulting en Xandra Velzeboer - ANP

Het bijzonderste moment voor Schulting was zaterdag het behalen van de wereldtitel op de 500 meter, waarmee ze de opvolger werd van Lara van Ruijven, die afgelopen zomer overleed aan de gevolgen van een stoornis in het immuunsysteem. "Toen we net afscheid van haar hadden genomen in het ziekenhuis, had ik mezelf één ding voorgenomen: wereldkampioen worden op de 500 meter. Zodat de titel in ons team zou blijven", zei Schulting zaterdag, vechtend tegen de tranen, na het veroveren van de wereldtitel. "Dat was mijn hoofddoel dit seizoen. Dat dat is gelukt, daar ben ik heel trots op." Bekijk hier de races, interviews en de huldiging van Schulting op zaterdag:

Regerend wereldkampioene Schulting heeft bij de WK geen concurrentie van de Aziatische rijdsters. Door de coronacrisis besloten onder meer de Japanners, Chinezen en Zuid-Koreanen niet naar Dordrecht af te reizen. Ook Kim Boutin ontbreekt door de pandemie. De Canadese pakte twee jaar geleden WK-brons. De Duitse Anna Seidel, in januari tweede achter Schulting op de EK, moet de wereldkampioenschappen vanwege blessures aan zich voorbij laten gaan.