Verheugen op een testconcert Hazes: 'Blije gezichten en belangrijke data'

En de bezoekers die een kaartje wisten te bemachtigen waren uitgelaten: "Dit is geweldig!" Na een jaar zonder uitstapjes kunnen ze hun lol niet op. "Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest in een jaar tijd."

Zanger 'Dré' Hazes - zoon van - vindt het een eer dat hij voor het proefevenement is gevraagd, zei hij in het televisieprogramma Op1. Ook de organisatoren van het eerste Back To Live-evenement noemen het feest van gisteren "historisch".

Vanmiddag mag André Hazes de Ziggo Dome op zijn kop zetten. Na een jaar zonder concerten zijn er 1300 fans aanwezig in de concertzaal. Gisteren gingen op diezelfde plek 1300 danceliefhebbers uit hun dak tijdens optredens van bekende dj's . Volgende week worden er op het Lowlands-terrein in Biddinghuizen twee proeffestivals georganiseerd. Alle evenementen waren binnen een mum van tijd uitverkocht .

Maar de proefevenementen worden niet alleen voor het plezier georganiseerd, ze moeten meer informatie geven over het gedrag van bezoekers en over mogelijke risico's voor verspreiding van het coronavirus. "Het was echt een feest, heerlijk om iedereen weer uit z'n dak te zien gaan. Alleen maar blije gezichten", zegt Tim Douwsma van Fieldlab Evenementen vanuit Ziggo Dome. "Maar wij kijken met name uit naar de data die we verzamelen. Dit is een gedragsonderzoek. Dus we monitoren het aantal contactmomenten, en de duur van deze momenten."

Dit proefweekend is de derde fase in een reeks van Fieldlab. De eerste proefevenementen die in februari werden georganiseerd waren een zakelijk congres en een cabaretvoorstelling van Guido Weijers in het Beatrix Theater in Utrecht. Hierbij bleek achteraf niemand besmet te zijn geraakt.

In februari werden er ook ruim 1100 toeschouwers toegelaten als test bij een voetbalwedstrijd tussen NEC en De Graafschap (de tweede fase). Daarbij liep een persoon een coronabesmetting op. Een week later mochten er 1500 bezoekers naar Almere City FC-Cambuur Leeuwarden.

Werkwijze

Of het nou een voetbalwedstrijd is, een Nederlandstalig muziekfestijn of een dancefeest: alle bezoekers moeten een negatieve uitslag van een coronatest kunnen tonen bij de ingang van het evenement. Douwsma: "Donderdag hebben 1589 mensen een PCR-test afgenomen voorafgaand aan het feest van gisteren, daarvan waren elf mensen positief getest. Deze personen waren uiteraard niet meer welkom op het feest en krijgen het geld van hun kaartje terug", zegt Douwsma.

Verder wordt de temperatuur gemeten bij binnenkomst en worden er steekproefsgewijs sneltesten afgenomen. Binnen krijgen bezoekers een bewegingssensor om te volgen hoeveel contact mensen onderling hebben. De mensenmassa wordt vandaag verdeeld in vijf bubbels van 250 mensen.

"Gisteren zagen we dat mensen zich toch niet helemaal aan de regels houden", zegt Douwsma. Zo droeg niet iedereen non-stop een mondkapje en gaan bezoekers toch op een kluitje staan. "Voor het onderzoek is dit niet erg, we willen juist een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de werkelijkheid. Al kun je het gedrag wel sturen. Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat in de bubbels waar stippen op de grond staan, mensen toch meer afstand bewaren dan in de vakken zonder stippen."

Bezoekers verheugen zich op een middag aan de bar: