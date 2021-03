Wat moet je met je hond in de lockdown? Want nauwelijks plek voor puppycursus

Puppycursus - Liesbeth de Vries

Op cursus met een groep vrolijk keffende pups. Het zit er voor veel baasjes ook deze zondag niet in. Sinds de lockdown mogen hondenscholen en kynologische clubs geen groepslessen meer geven. Net nu tijdens de coronacrisis veel mensen een nieuwe pup in huis hebben, is een plekje bij een cursus om te socialiseren en te trainen niet zomaar gevonden. Volgens de richtlijnen mag er maar aan een of twee cursisten tegelijk les worden gegeven. "Dat is wel wat anders dan de twaalf die we normaal in een groep hadden", zegt Liesbeth de Vries van DogPlaza Twente. Volgens haar zouden de regels soepeler moeten om alle nieuwe pups "een goede start te kunnen geven". Overprikkeld Tijdens corona nemen veel meer mensen een hond. "Dat begon vorig jaar al na de eerste lockdown en is eigenlijk niet meer opgehouden", merkt Eline Franssen van hondenschool Smart Dogs in Maastricht.

Eline Franssen kan geen groepslessen meer geven - Eline Franssen

Omdat er zoveel vraag naar is, halen mensen nu vaker een hond uit het buitenland of van broodfokkers in Nederland die er geld mee willen verdienen. Franssen: "Die honden zijn in veel gevallen te vroeg uit hun nest gehaald. Of ze hebben niet de juiste prikkels gehad in de eerste weken. Daardoor zijn ze nu heel snel overprikkeld. Ik hou mijn hart vast hoe deze puppy's zich zullen ontplooien." Ook bij DogPlaza pikken ze deze gevallen er zo uit. De Vries: "Een pup leert snel, maar helaas ook fout gedrag. Juist voor deze honden is het van belang dat ze leren dat geluiden als bijvoorbeeld een stofzuiger of spelende kinderen er bij hoort. En daar moet je dus vroeg mee beginnen." Waar is plek? Doordat er minder mensen tegelijk op les kunnen is het heel druk met aanmeldingen, merkt ook Ettie van Ewijk-Nijhuis van HSV Quelderduijn in Den Helder: "Vrijwel dagelijks krijgen we nieuwe aanmeldingen. Als iemand belt met een nummer dat ik niet ken dan weet ik direct hoe laat het is."

Ettie van Ewijk-Nijhuis wil juist nu zo veel mogelijk pups helpen - Ettie van Ewijk-Nijhuis

De Helderse hondensportvereniging had bij de laatste lockdown alle lessen stopgezet. Toch bleef secretaris Van Ewijk-Nijhuis maar gebeld worden door mensen met de vraag of hun pup toch op cursus kon. "In overleg met het bestuur geven we nu toch weer puppycursus", legt ze uit. "Omdat verkeerd gedrag later veel moeilijker weer af te leren is." Eline Franssen vergelijkt het met de kappers: "Een slechte coronacoup knip je zo weer bij, bij een hond duurt verkeerd aangeleerd gedrag veel langer om te veranderen." Versoepelingen De hondenscholen hopen juist daarom op versoepelingen van de coronaregels. Franssen: "We hebben alle andere cursussen nu stopgezet omdat de pups nu het belangrijkst zijn. Maar ook nu moet ik regelmatig 'nee' verkopen als mensen vragen of er plek is." Daarnaast heeft de Maastrichtse de lessen van de puppycursus een kwartier korter gemaakt om meer mensen te kunnen helpen: "We geven de cursussen buiten, we kunnen afstand houden en het veilig organiseren. Maar nu mag het nog niet."

Liesbeth de Vries denkt dat groepslessen ook op een veilige manier kunnen doorgaan - Liesbeth de Vries