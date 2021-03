Rolstoelfinale Rotterdam opnieuw prooi voor Hewett

Alfie Hewett heeft zijn titel bij het ABN Amro-tennistoernooi in Rotterdam met succes verdedigd. De rolstoeltennisser versloeg in een Brits onderonsje Gordon Reid met 7-5, 6-4.

Reid kwam op een 2-5 voorsprong, kreeg ook enkele setpoints, maar Hewett knokte zich terug. Hij won vijf games op een rij en sleepte daarmee de set binnen.

In de tweede set trok Hewett, de nummer drie van de wereld, die lijn door. Reid sputterde nog wel wat tegen, maar zijn landgenoot kon na tien gespeelde games juichen.

Later op de dag bundelen Hewett en Reid de krachten en staan ze samen in de dubbelfinale tegenover de Nederlanders Tom Egberink en Maikel Scheffers.

Finale vanaf 15.30 uur

De finale van het hoofdtoernooi in Rotterdam gaat tussen de Hongaar Márton Fucsovics en de Rus Andrej Roeblev. Het duel begint om 15.30 uur en is te volgen via NOS.nl en in de app en via de uitzending van Studio Sport op NPO 2.