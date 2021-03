Atleet Douma verbetert in Berlijn eigen record op 10 kilometer

Atleet Richard Douma heeft in Berlijn zijn Nederlands record op de 10 kilometer op de weg verbroken. In een wedstrijd met strikte coronaregels kwam hij tot een tijd van 28.04.

Daarmee was hij vier seconden sneller dan ruim een jaar geleden in Valencia, waar hij zijn eerdere toptijd liep. Vorige maand snelde hij in Monaco al naar een nationaal record op de weg over 5 kilometer. Hij deelde het record op de 10 kilometer met Abdi Nageeye, die in 2013 28.08 liep.

"Ik ben snel gestart, kwam na 5 kilometer door in 13.55 en heb me toen laten terugzakken in een groepje dat kort achter mij liep", zei Douma. "In de laatste honderden meters had ik geen kracht meer voor een goede sprint, maar ik ben dik tevreden met mijn 28.04."