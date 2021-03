Ajax zonder Blind, met Tagliafico • Padt kijkt idool Stekelenburg in de ogen

Normaal besteden we niet vaak aandacht aan de Zwitserse competitie. Maar dat is natuurlijk anders nu Young Boys uit Bern gekoppeld is aan Ajax in de achtste finales van de Europa League. De Zwitserse koploper kende een matige generale in aanloop naar het eerste duel met Ajax.

Trainer Gerardo Seoane spaarde namelijk zijn belangrijkste spelers in het competitieduel met hekkensluiter FC Vaduz. Dat kwam Young Boys duur te staan: pas in de slotfase sleepte Jordan Siebatcheu een punt uit het vuur tegen de club uit de hoofdstad van Liechtenstein: 1-1.

Nu is de voorsprong van koploper Young Boys op naaste achtervolger Servette nog altijd een slordige 19 (!) punten, dus veel maakt die remise niet uit. Het uitvallen van doelman David Von Ballmoos (what's in a name...) wellicht wel: de ervaren goalie viel uit met mogelijk een hersenschudding. In dat geval zal hij het duel met Ajax donderdag om 18.55 uur in Amsterdam waarschijnlijk moeten missen.

Een blessure heeft ook grote gevolgen in huize-Von Ballmoos. De doelman liet tijdens de coronabreak namelijk zien ook heel handig te zijn bij het opruimen van boodschappen.