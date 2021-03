Ajax maakt geen fout • PSV comfortabeler op plek twee • Straf voor Bazoer

Ajax is in de openingsfase gretig, speelt in een hoog tempo en de passing is secuur. FC Groningen komt er nog helemaal niet aan te pas in de Arena.

In de tiende minuut was er de tweede grote kans voor de Amsterdammers: uit een corner van Tadic kopte Álvarez hard op doel, maar Padt had een uitstekende redding in petto. Ook een paar minuten later is de Osdorper er als de kippen als Klaassen na een pass van Tadic alleen voor hem opduikt.

Ajax-FC Groningen 1-0