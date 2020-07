'Twee Vietnamezen koeltruckdrama werden gevolgd door Nederlandse politie'

Twee Vietnamese tieners die vorig jaar met 37 anderen stierven in een koelwagen in het Britse Essex kwamen uit Nederland en werden gevolgd door de Nederlandse politie. Toen zij kort voor hun dood in België werden gezien, vroeg Nederland de Belgische justitie niet in te grijpen.

Dat heeft de Belgische minister Koen Geens van Justitie gezegd tegen een Kamercommissie. Volgens de Belgische krant Het Nieuwsblad kon op dat moment vermoed worden dat er sprake was van mensensmokkel, maar werd door het Nederlandse Openbaar Ministerie "uitdrukkelijk" verzocht geen onderzoek in te stellen.

Opvang in Limburg

De Nederlandse politie zou de twee tieners van 17 en 18 willen volgen om een netwerk van mensenhandelaren op te rollen. Zij zouden eerder zijn aangetroffen in een vrachtwagen en werden daarom in een beschermde opvang in Limburg opgenomen. Op 11 oktober liepen ze weg en vertrokken per taxi naar Brussel, schrijft de krant.

De Belgische politie werd door Nederland op de hoogte gesteld van de komst, maar liet de zaak desgevraagd rusten. Anderhalve week later werden de tieners dood aangetroffen in een koelwagen die via de haven van Zeebrugge naar Groot-Brittannië was gereisd. Zij waren gestikt of omgekomen door oververhitting, bleek later uit de autopsie.

Geen contact

Belgische Kamerleden hekelen de passieve rol van de Belgische autoriteiten. Volgens SP.A-Kamerlid Segers hadden de twee meteen teruggebracht moeten worden, omdat ze in Nederland als vermist waren opgegeven.

Volgens minister Geens zou een Nederlandse officier van justitie een paar dagen later, op 14 oktober, weer van zich laten horen. Dat contact is er vervolgens niet geweest en daarom is er niet ingegrepen, aldus de minister.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie zegt voorlopig niet te kunnen reageren.

Na de vondst van de 39 slachtoffers werd een internationaal politieonderzoek ingesteld, waarbij tientallen arrestaties werden verricht. Onlangs werd in Duitsland de vermoedelijke coördinator van het betrokken mensensmokkelnetwerk opgepakt. Ook in Vietnam zijn tien mensen gearresteerd.