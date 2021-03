Visser en Zoë Sedney in finale 60 meter horden, Samuel naar eindstrijd 60 meter

Finaleplaatsen op 60 meter horden voor titelverdedigster Visser en Sedney - NOS

Titelverdedigster Nadine Visser en de talentvolle Zoë Sedney hebben bij de Europese indoorkampioenschappen de finale van de 60 meter horden gehaald. Visser is zondagmiddag om 17.15 uur de grote favoriete voor de titel. Ze was over de drie halve finales de snelste met 7,86 seconden. In navolging van Visser plaatste ook Zoë Sedney zich voor de finale. Het 19-jarige talent liep een voortreffelijke halve finale. Haar race werd gewonnen door de Poolse Pia Skrzyszowska (7,88). Na haar finishten Sedney en de Italiaanse Luminosa Boglioli beiden in 7,99. De Italiaanse kreeg de tweede plaats toegewezen, Sedney de derde. Haar tijd was voldoende om alsnog naar de eindstrijd te mogen.

Ook finaleplaats Samuel Jamile Samuel plaatste zich eerder op de dag voor de finale op de 60 meter. Samuel finishte in haar halve finale als derde en moest wachten of ze op basis van haar tijd alsnog naar de finale kon. Haar resultaat van 7,26 seconden, haar beste seizoentijd, bleek voldoende om zondagavond de eindstrijd te mogen lopen.

Naomi Sedney, de zus van Zoë, redde het niet. Ze reageerde in haar halve finale traag op het startschot en kon de opgelopen achterstand niet meer goedmaken. Ze finishte als zesde in 7,35, een stuk langzamer dan ze in de series (7,27) was geweest. De finale van de 60 meter is zondagavond om 18.46 uur.