Sedney en Samuel bereiken bij EK indoor probleemloos halve finales 60 meter

Naomi Sedney en Jamile Samuel hebben zich bij de Europese indoorkampioenschappen in het Poolse Torun probleemloos geplaatst voor de halve finales op de 60 meter.

Valse starts overheersten in de serie van Sedney. Slechts vijf sprintsters bleven over, nadat er drie waren gediskwalificeerd. De eerste vier plaatsten zich rechtstreeks voor de volgende ronde, die aan het begin van de middag wordt gelopen. Sedney moest alleen Carolle Zahi uit Frankrijk laten voorgaan. De Nederlandse noteerde met 7,27 seconden haar beste seizoentijd, Zahi won in 7,22 seconden.

Jamile Samuel won haar serie overtuigend in eveneens 7,27 seconden, een evenaring van haar beste seizoentijd.