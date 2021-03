Samuel plaatst zich op tijd voor finale 60 meter, Sedney klaar op EK indoor

Jamile Samuel heeft zich bij de Europese indoorkampioenschappen in Torun geplaatst voor de finale op de 60 meter. Samuel finishte in haar halve finale als derde en moest wachten of ze op basis van haar tijd alsnog naar de finale kon. Haar resultaat van 7,26 seconden, haar beste seizoentijd, bleek voldoende om zondagavond de eindstrijd te mogen lopen.

Naomi Sedney redde het niet. Ze reageerde in haar halve finale traag op het startschot en kon de opgelopen achterstand niet meer goedmaken. Ze finishte als zesde in 7,35, een stuk langzamer dan ze in de series (7,27) was geweest.

De finale van de 60 meter is zondagavond om 18.46 uur.