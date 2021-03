Meerkamper Taam zakt naar zesde plaats bij EK indoor

Pieter Braun ging zondagochtend niet meer van start op de zevenkamp. Braun kreeg zaterdag bij het hoogspringen last van zijn enkel. Met het oog op het zomerseizoen en de Olympische Spelen in Tokio besloot hij de strijd te staken.

Meerkamper Rik Taam moet een goede afsluitende 1.000 meter lopen om bij de EK indoor nog in de buurt te komen van een medaille. Na zes onderdelen staat de Nederlander in het Poolse Torun zesde met 5.185 punten. Het verschil met de Poolse nummer drie Pawel Wiesiolek is 109 punten.

EK live bij de NOS

De finalesessies bij de EK indoor atletiek zijn live te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Zondag is dat vanaf 17.00 uur. Daarnaast zijn er beelden te zien in de uitzending van Studio Sport, vanaf 18.10 uur op NPO 1.