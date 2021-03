Paus in voormalig IS-bolwerk Mosul: 'Broederschap is duurzamer dan broedermoord'

Paus Franciscus is op de derde dag van zijn bezoek aan Irak aangekomen in Mosul, het hart van het voormalige IS-kalifaat. Tussen de ruïnes van de Al-Tahira-kerk bad hij voor de slachtoffers van de oorlog, die plaatsvond tussen 2014 en 2017.

Als "pelgrim van de vrede" riep de paus op het goede te laten overwinnen op het kwade. "Broederschap is duurzamer dan broedermoord, hoop sterker dan haat en vrede sterker dan oorlog", sprak hij, zichtbaar ontroerd. Na het gebed liet de leider van de Rooms-Katholieke Kerk een witte duif op.

Het uitgebreide bezoek van de paus is voor de Iraakse christenen in Mosul van enorme betekenis. Hij werd dan ook groots ontvangen met een rode loper door de aartsbisschop. "Samen zeggen we 'nee' tegen fundamentalisten", zei Najib Mikhael tegen de paus. "We zeggen 'nee' tegen sektarisme en 'nee' tegen corruptie."

Historisch bezoek

Het is de eerste keer dat een paus Irak bezoekt. In 2000 probeerde Johannes Paulus II eenzelfde reis te maken, maar die ging niet door omdat er geen overeenstemming werd bereikt met het regime van Saddam Hoessein.

In Irak wonen naar schatting 450.000 christenen op een bevolking van 38 miljoen mensen. Sinds de val van de dictator in 2003 hebben de christenen zwaar te lijden onder geweld en vervolging. Kerken en dorpen zijn weggevaagd door bomaanslagen of verwoest door IS.

Zware veiligheidsmaatregelen

In Irak is de afgelopen jaren hard gevochten tegen IS. Het kalifaat is verslagen, maar de dreiging van IS is er nog steeds. Juist de afgelopen week is het onrustig, er zijn verschillende Iraanse milities die militaire bases hebben beschoten waar buitenlandse militairen zijn gelegerd troepen.

De reis van de paus is daarom voorzien van veiligheidsmaatregelen. Er zijn zo'n 10.000 beveiligingsmensen ingeschakeld voor het vierdaagse bezoek. De paus wordt vervoerd met helikopters en gepantserde voertuigen.