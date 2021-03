Krajicek daagt zichzelf uit in leeg Ahoy: buikspieroefeningen op kantoor

Richard Krajicek - ABN AMRO WTT / Pim Waslander

Normaal gesproken racet Richard Krajicek van hot naar her in Ahoy tijdens zijn ABN Amro-tennistoernooi. Overal plichtplegingen. Deze week was dat voor de toernooidirecteur door het ontbreken van publiek en sponsors, vanwege de coronapandemie, wel even anders. De NOS liep afgelopen donderdag een dagje met hem mee om zijn lege agenda te kunnen illustreren. "Of ik me op momenten ook verveel? Ja, het zijn wel rustige dagen. Ik ben er in het begin ook echt even verdrietig van geweest." 5.30 uur, oefeningen doen: "Ik zet nooit een wekker, ik word altijd vroeg wakker. Op mijn hotelkamer ga ik direct oefeningen doen. Deze editie wil ik minimaal tien minuten per dag planken (buikspieroefening waarbij het lichaam met de armen naast de romp van de grond gehouden wordt, red.). Dinsdag heb ik zelfs 21 minuten gehaald. Daarvan heb ik er 11 in mijn kantoor in Ahoy gedaan." 6.15 uur, sporten: "Ik sport altijd veel, maar dit jaar heb ik veel tijd over en daarom doe ik dat planken ernaast." 7.30 uur, ontbijten: "Dat doen we in het hotel in een aparte ruimte met de spelers en andere mensen uit onze coronabubbel. Het echte restaurant in het hotel is dicht. We mogen ook niet naar buiten ofzo, je moet in de bubbel blijven." 8.30 uur, serie kijken: "Voor ik naar Ahoy vertrek, ik hoef er niet vroeg te zijn vandaag, kijk ik graag naar oude afleveringen van Friends of Modern Family. Die ken ik al, maar dan weet ik dat het goed is. YouTube kijk ik helemaal niet naar."

Geen publiek in Ahoy - ANP

"Ik lees de kranten online. Normaal gesproken kijk ik niks van mezelf terug, maar nu wel. Ik heb toch de tijd. De NOS-app? Ja, ook naar gekeken vanwege dat verhaal over de ballen en de baan. Er waren wel erg veel spelers die het te traag vonden, dus de baan gaan we volgend jaar sowieso sneller maken." 9.30 uur, naar Ahoy: "Ik laat me naar Ahoy rijden. Zondag niet. Dan kom ik met mijn eigen auto, want na de finale rij ik direct door naar huis. Dan heb ik mijn familie al anderhalve week niet gezien. Dat hoort er in coronatijd bij, daar ga ik geen drama van maken." 10.00 uur, de dag inkijken: "Wat ik het meest doe, is interviews geven. Alleen veel minder gehaast. Anders deed ik om het kwartier altijd iets anders op een andere plek. Met een sponsor, speler, journalist, enzovoort. Er is dan constant een persoonlijke assistent bij me, nu hou ik mijn agenda zelf bij." Vergelijk in de fotocarrousel hieronder de weekagenda van Richard Krajicek van 2020 met die van dit jaar.

"Kijk (Krajicek toont zijn agenda), vanmiddag heb ik bijvoorbeeld een webinar van de ABN Amro-bank met Anita Elberse, die het boek Blockbusters heeft geschreven. Gaat over het concept dat grote namen het verschil maken. In de sport of muziek. Daar ben ik wel benieuwd naar." 10.15-12.00 uur, door Ahoy wandelen: "Ik loop even bij het kantoor van de ATP (organisatie mondiale mannentennis, red.) naar binnen voor het schema van de volgende dag. Dan kijk ik of alles goed gaat bij mijn operationeel manager. En of hij nog winegums heeft. Heel belangrijk. Die waren gisteren op, dus nu probeer ik het opnieuw. Ook ga ik naar de spelersbalie. Je hebt nu wat langer contact met iedereen dan normaal." 12.00-15.30 uur, persafspraken: "Om 12.00 uur wacht ik op de eerste journalist. Komt die niet opdagen. Wie zoiets doet? Haha, jij. Foutje in de communicatie. Dus ik besluit om maar te gaan lunchen. Daarna doe ik vier interviews. Of ik me op momenten ook verveel? Ja, het zijn wel rustige dagen." "Ik heb dit jaar veel tijd om tennis te kijken, maar dat doe ik alleen op televisie. Ik werd echt een beetje verdrietig toen ik bij de eerste wedstrijden zonder publiek was. Belangrijke punten tussen Haase en Murray. Niks. Alleen de coaches hoor je klappen. Op televisie ziet het er super uit, daarom kijk ik daar liever naar."

Haase geeft voorsprong weg tegen Murray bij ABN Amro-toernooi - NOS

15.45 uur, webinar Blockbusters: "Echt superleuk, een fijne afwisseling van de dag. Ik vertel dat we volgens het credo van schrijfster Anita Elberse altijd bereid zijn om blockbusters als Federer en Nadal vast te leggen en dan ook over ons budget heen willen gaan, maar dat de basis van ons toernooi een breed topveld is met jong talent." "Mensen van het kaliber Elberse krijg je niet zomaar naar Ahoy, dus daarom willen we zo'n webinar er misschien wel inhouden. Ook de mogelijkheid voor journalisten om in het buitenland via Zoom mee toe doen aan onze persconferenties. Het is allemaal brede aandacht voor het toernooi." 17.00-18.00 uur, weinig te doen: "Normaal zit ik vanaf dit blok tot en met begin avond stampvol met sponsorverplichtingen, maar nu heb ik niet veel te doen. Ja, een goed moment om te planken. Fijn dat je me eraan herinnert, maar niet heus. Nee, dit is een slechte dag. Ik sta nog maar op zes minuten." 18.00-19.00 uur, contact met thuisfront : "Nog steeds rustig. Naar de kapper? Heeft mijn vrouw (schrijfster Daphne Deckers, red.) vorige week al gedaan. Met de tondeuse. Standje twee. We bellen elkaar regelmatig deze dagen. Het is voor haar ook een spannende tijd. Haar nieuwe boek Uitwaaien is net uit." 19.00 uur, seminar met studenten: "Donderdag hebben we op de tribune altijd studententennisverenigingen uit Groningen en Rotterdam. Die zorgen voor een leuke sfeer. Ik doe dan altijd vraag en antwoord, dat is dit keer online. Ze willen weten waarom we geen vrouwentoernooi hebben. Ik leg uit dat Dubai en Doha deze plek op de kalender al hebben. Daarna schakel ik door naar een onlinepraatje met Rotterdam Topsport."

