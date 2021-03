Padt, ooit ballenjongen achter Stekelenburg, nu voor het eerst tegenover idool

Padt: 'Vroeger wilde ik als ballenjongen per se achter Stekelenburg staan' - NOS

Sergio Padt keert vandaag, voorlopig voor het laatst, terug op de plek waar het allemaal is begonnen: de Arena in zijn geboortestad Amsterdam. "Dat blijft altijd bijzonder en misschien is het de laatste keer. Het is alleen jammer dat er geen vijftigduizend man op de tribune zitten", zegt de 30-jarige doelman. Padt staat vanaf 12.15 uur onder de lat bij FC Groningen, honderd meter verderop staat Maarten Stekelenburg bij Ajax in het doel. De nu 38-jarige Stekelenburg was ook keeper in Amsterdam toen Padt nog bij Ajax rondliep als jong keeperstalent. "In 2004 en 2005 was ik altijd ballenjongen en wilde ik per se achter Stekelenburg staan om van hem te leren. Hij was een voorbeeld voor mij en het is bijzonder om tegen hem te spelen. Ik heb nog een wedstrijdshirt van hem gekregen in 2009, die heeft nog steeds een mooi plekje."

Sergio Padt - AFP

Komende zomer verlaat Padt Groningen en Nederland voor een buitenlands avontuur. Hij gaat het doel verdedigen van het Bulgaarse Loedogorets. Maar waarom? "Je speelt mee om de prijzen, ze zijn de laatste negen jaar kampioen geworden. Ze spelen voorronde Champions League en soms ook poulefase. Het is sportief interessant, financieel, en het is het avontuur. Ik vind het een heel mooie stap."

Padt in Oranje? "Hoop heb je altijd, maar als je sinds september 2018 niks meer hebt gehoord, moet je realistisch zijn. In november had ik ergens nog wel hoop om erbij te zitten, met alle blessures. Maar er is toen voor Joël Drommel gekozen, met het oog op de toekomst. Hij is ook een goede keeper." "Ik denk dat het wel een beetje klaar is, maar je weet het nooit in het voetbal."

Met momenteel een zesde plek in de eredivisie lijkt Padt afscheid te gaan nemen na een mooi seizoen voor Groningen. Die zesde plek heeft de club voor een deel te danken aan een speler die nog nauwelijks heeft gespeeld, vindt de doelman. "De rol van Arjen Robben is heel belangrijk. Hij is een wereldspeler geweest en mensen kijken daarnaar op, ook al is hij er niet zo vaak als we hadden gehoopt. Hij praat met de jongens. En als hij de fitnessruimte binnen komt lopen, zie ik de jongens net even wat fanatieker de oefeningen doen dan normaal. Als je ziet hoeveel tijd en energie hij erin steekt, daar kunnen veel mensen wat van leren."

Maarten Stekelenburg, Sergio Padt en Carlo l'Ami in Portugal in 2009 - Pro Shots