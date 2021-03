FC Barcelona kiest nieuwe voorzitter in roerige tijden: iedereen trekt Messi-kaart

Joan Laporta is de grote favoriet - AFP

De voorzittersverkiezingen brengen bij FC Barcelona traditioneel veel onrust met zich mee. Maar zo enerverend als dit jaar, zo zout hebben de socio's het zelden gegeten. Een financiële puinhoop, heisa rond superster Lionel Messi, sportieve malaise - ondanks het bereiken van de finale van de Copa del Rey - en daar kwamen afgelopen week nog de arrestatie van de pas vertrokken voorzitter Josep Maria Bartomeu bij en de uitspraak van een EU-Hof dat de club onrechtmatige staatssteun moet terugbetalen. Vandaag zijn de verkiezingen voor een nieuwe president. Drie mannen zijn kandidaat om de puinhopen van zes jaar Bartomeu op te ruimen. Maar is dat eigenlijk wel te doen? "De situatie is catastrofaal. Wie de nieuwe president ook wordt, de top is voor Barcelona de komende jaren heel ver weg", meent journalist Simon Kuper. De internationaal gelauwerde Kuper heeft al tal van boeken op zijn naam. Zijn nieuwste werk gaat over voetbalclub FC Barcelona, een boek dat later dit jaar uitkomt. Ruim 110.000 leden van Barcelona zijn stemgerechtigd voor de verkiezingen, die aanvankelijk op 24 januari zouden worden gehouden maar werden uitgesteld vanwege het coronavirus. Ruim 20.000 leden hebben al per post gestemd, de rest gaat vandaag onder strenge coronamaatregelen naar de stembus. Wie zijn de kandidaten? Grote favoriet is Joan Laporta, een oude bekende in Camp Nou. De 58-jarige Catalaan was tussen 2003 en 2010 ook al eens voorzitter, mede dankzij de steun van Johan Cruijff. Hij wist de club te moderniseren, haalde Frank Rijkaard en Pep Guardiola als trainers en zag de prijzenkast volstromen met twee keer de Champions League en vier landstitels.

30 juni 2015: Joan Laporta met Johan Cruijff tijdens de voorzittersverkiezingen - AFP

Verrassende plannen of grote namen heeft Laporta tijdens de verkiezingscampagne achterwege gelaten. Hij wil meer aandacht voor de jeugdopleiding en meer inspraak voor de socio's. Verder leunt hij vooral achterover, wetende dat de zege hem bijna niet kan ontgaan. "Wat hij Barcelona vooral heeft te bieden zijn een grote glimlach, traditie en de herinneringen aan grote successen", zegt Kuper. "Laporta was voorzitter in 2009, het summumjaar van Barcelona, waarin de Spaanse titel, de beker en de Champions League werden gewonnen. Laporta is een man uit de glorietijd, en die wil hij weer terugbrengen." "Maar die successen lagen toen meer aan Lionel Messi, Xavi en Andrés Iniesta dan aan Laporta", relativeert Kuper. "Als ik destijds voorzitter van Barcelona was geweest, hadden ze ook alles gewonnen." Font en Freixa Laporta wist bij de inschrijving voor de verkiezingen ruim tienduizend handtekeningen van Barcelona-aanhangers te verzamelen, meer dan zijn twee rivalen bij elkaar opgeteld. Die rivalen zijn de in Dubai woonachtige zakenman Victor Font en voormalig Barcelona-directeur Toni Freixa.

De drie voorzitterskandidaten: Joan Laporta, Victor Font en Toni Freixa - AFP

Font, topman van een bedrijf dat advies geeft in de telecommunicatiesector, kondigde drie jaar geleden al aan dat hij de opvolger van Bartomeu wil worden. Hij schermt al maandenlang met de naam van Barcelona-legende Xavi, momenteel trainer van Al-Sadd in Qatar. Freixa, kandidaat nummer drie, zat jarenlang in de directie van Barcelona, onder zowel Laporta als diens opvolgers Sandro Rosell en Bartomeu. De 52-jarige advocaat is voor continuïteit, behalve uiteraard op financieel gebied, en sprak zijn steun uit voor de afgelopen week gearresteerde Barca-officials. Afgelopen week beklaagde Freixa zich over de steun van de media voor Laporta, naar aanleiding van onderstaand filmpje. Te zien is dat Freixa wordt geïnterviewd, terwijl Laporta op de achtergrond aangeeft dat het tijd wordt om af te ronden.

Maar alle beloften en verwachtingen ten spijt: in de huidige situatie is de aanstaande voorzitter niet te benijden. Barcelona heeft 1,1 miljard euro aan schulden en dat bedrag blijft maar oplopen, zeker zolang de pandemie voortduurt en de tribunes van Nou Camp leeg blijven. "Het grote probleem is: ze hebben geen geld meer en die situatie gaat nog jaren duren", aldus Kuper. "Ze smeren de salarissen nu bijvoorbeeld over de komende jaren uit. Iemand als Gerard Piqué krijgt ook als hij gestopt is met voetbal nog jaren uitbetaald. En dan hebben ze een oude spelersgroep, zonder waarde, die dit seizoen sowieso vrij zwak is." "Als een kandidaat-voorzitter eerlijk was geweest, had hij gezegd: we hebben veel gewonnen, maar het worden moeilijke jaren", vervolgt Kuper. "Messi loopt op zijn laatste benen, de talenten breken niet door, de salarissen moeten omlaag, jullie moeten geduld hebben. Maar daar win je geen verkiezingen mee." Schermen met Messi Waar je wel verkiezingen mee kan winnen, is de belofte dat je Lionel Messi weet te houden. Alle kandidaten hebben daar al mee geschermd, omstreden miljoenencontract of niet. "Messi is Barcelona, dat vindt iedereen daar nog steeds", zegt Kuper. "Hoewel hij zijn beste jaren heeft gehad en je van zijn salaris elf topvoetballers kan betalen."

Joan Laporta en Lionel Messi in 2009, na een contractverlenging van de Argentijnse sterspeler - AFP

Tijdens een verkiezingsdebat tussen de drie kandidaat-voorzitters, afgelopen week, probeerde Laporta zijn twee rivalen nog eens te overtroeven met de Messi-kaart. "Ik heb een heel goede verstandhouding met Messi", sprak Laporta. "Ik zal alles doen om hem voor de club te behouden. Maar als ik niet win, weet ik zeker dat Messi niet in Barcelona blijft..." Volgens Kuper valt dat nog maar te bezien: "Messi weet het zelf ook niet, het ligt aan zijn gezin en hoe het dit jaar sportief verloopt. Wie de voorzitter is, kan Messi eigenlijk niets schelen. Okee, Bartomeu vond hij dan wel een klojo. Maar de voorzitter moet de beslissingen nemen die Messi wil, en verder wil hij met rust worden gelaten." De toekomst van Koeman En dan is er ook nog de positie van de trainer. Traditioneel strooien kandidaat-voorzitters met namen van trainers en spelers uit hun eigen entourage, maar over Ronald Koeman houden Laporta, Font en Freixa zich redelijk op de vlakte. Wel zong de afgelopen dagen rond Laporta de naam van Arsenal-trainer Mikel Arteta rond. "En Font is een draaikont gebleken", vertelt Kuper. "Die kwam eerst met Xavi als trainer, maar toen Koeman twee keer had gewonnen, was Xavi ineens toch beter geschikt als technisch directeur."

Koeman: 'Niet in mijn handen' Trainer Ronald Koeman beseft dat zijn toekomst bij FC Barcelona kan afhangen van de uitslag van de verkiezingen. "Het ligt niet in mijn handen. Het enige dat ik weet, is dat mijn contract na dit seizoen nog een jaar doorloopt", zei Koeman vrijdag. "De nieuwe voorzitter zal zijn zegje doen. Ik concentreer me alleen op het winnen van wedstrijden. De rest ligt niet in mijn handen."