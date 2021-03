Campagneblog: Wilders noemt Orbán een held • Weinig politieke video's buiten YouTube-bubbel

PVV-lijsttrekker Wilders noemt de Hongaarse premier Orbán "een held", wegens zijn verzet tegen de Europese Unie, omdat hij hekken bouwde aan de grens en de Hongaarse cultuur beschermt. In het programma Business Class, dat vanochtend op RTL 7 wordt uitgezonden, zegt hij: "Rutte kan nog niet tippen aan wat Orbán heeft gedaan. Natuurlijk niet alles is goed, je hebt het over vrijheden die minder goed gaan, maar per saldo is het iemand die we eerder moeten koesteren dan vervloeken."

Orbán ligt binnen de EU regelmatig onder vuur, onder meer vanwege zijn harde migratiebeleid en het aan banden leggen van de media.

Het voorstel van CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra om de WW-duur te verkorten, noemt hij "asociaal" en "een enorme campagnefout van het CDA". Wilders vindt het onverantwoord om in in crisistijd, terwijl veel mensen zonder werk zitten, te zeggen 'we gaan je uitkering halveren'. "Ik hoop niet dat ze het menen."