Campagneblog: Wilders noemt Orbán een held • Hoekstra verduidelijkt zijn WW-standpunt

CDA-leider Hoekstra weet nog niet precies wanneer zijn plannen voor de arbeidsmarkt moeten worden ingevoerd. "Dat moet gebeuren na de coronacrisis en wanneer hangt af van hoe het verder gaat met corona en van de stand van de economie. We gaan het ook niet direct doen in de eerste paar maanden na de coronatijd", zei hij in WNL op Zondag.

Donderdag pleitte hij er onder meer voor de duur van de WW-uitkering van twee naar een jaar te bekorten en daar kwam van veel kanten kritiek op.

Hoekstra herhaalde vandaag dat de verkorting van de uitkeringsduur maar één onderdeel van het plan is en dat de arbeidsmarkt echt eerlijker moet worden, zoals ook een commissie onder leiding van oud-topambtenaar Borstlap heeft voorgesteld. Hoekstra zei dat de WW in het eerste jaar juist steviger moet worden en dat daar meer geld naartoe moet gaan. En hij vindt ook dat er meer vaste contracten moeten komen en meer geld voor scholing.

Op de vraag of het dom was om donderdag over de verkorting van de WW te beginnen, antwoordde Hoekstra dat hij "geen kletsverhaal" wilde houden en dat hij inging op een vraag van een journalist. "Mensen moeten werk hebben in plaats van een uitkering." Over het moment van invoering zei hij dat het averechts zou werken om dat in de coronacrisis te doen.

In het WNL-programma kreeg hij ook een aantal dilemma's voorgelegd. Een daarvan was of hij na de verkiezingen liever minister van Financiën blijft of CDA-fractievoorzitter wordt in de Tweede Kamer. Hij antwoordde dat dat afhangt van de verkiezingsuitslag. En blijft hij CDA-leider als de nummer twee op de CDA-kandidatenlijst, Omtzigt, meer stemmen haalt dan hij? Hoekstra antwoorde daarop dat het leuk zou zijn voor Omtzigt als die meer stemmen haalt, maar dat hij sowieso zelf leider blijft.