Campagneblog: Speeddaten met politieke tegenpolen • FvD zet stippen om afstand te bewaren

Politici zouden internationale vrouwendag moeten aangrijpen om zich uit te spreken tegen seksistische berichten tegen vrouwen op sociale media. Die oproep deed D66-lijsttrekker Kaag in Buitenhof. Internationale vrouwendag is morgen. Kaag richtte zich vooral op mannen, maar voegde eraan toe dat ook vrouwen stelling moeten nemen. Volgens haar bestaat het gevaar dat vrouwen niet de politiek in willen gaan, omdat ze dat te onveilig vinden.

Kaag ging in op een onderzoek van De Groene Amsterdammer en de Universiteit van Utrecht waaruit blijkt dat 10 procent van de aan vrouwen gerichte tweets haatdragend is. "Ik ben helaas de koploper bagger-ontvanger onder vrouwelijke politici." Volgens haar kreeg ze sinds ze minister werd al veel haatberichten, maar is dat toegenomen sinds ze lijsttrekker is. "We moeten dit benoemen. In het vacuüm van de stilte groeit het."

In Buitenhof kwam ook kritiek uit het hoger onderwijs aan de orde dat het kabinet te weinig geld in die sector heeft gestopt. Kaag erkende dat het niet genoeg was, maar volgens haar was D66 in het kabinet de enige partij met echte onderwijsambities: "Het glas was halfvol; ik ga niet zeggen dat alles fout was." Ze benadrukte dat ze zich samen met GroenLinks, ChristenUnie en PvdA heeft aangesloten bij de "Kenniscoalitie' om extra miljoenen in onderzoek en innovatie te steken. In 2030 zou Nederland op dat terrein dan op een investeringsniveau moeten komen van 3 procent van het nationaal inkomen.

In het gesprek ging het ook even over de miljoen euro die een rijke ondernemer deze week aan D66 heeft gegeven. Op de vraag of hiermee een rijke elite niet bepaalt wie succesvol is in de politiek, antwoordde Kaag dat de ondernemer geen invloed heeft gekocht en dat het verkiezingsprogramma al was vastgesteld voor de gift werd gedaan. "We zijn transparant over waar wij geld vandaan hebben gehaald."