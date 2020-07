Rossi voor '99 procent' zeker dat hij in 2021 doorgaat

Valentino Rossi is er vrijwel zeker van dat hij in 2021 nog in de MotoGP rijdt. De Italiaanse motorcoureur en zevenvoudig kampioen zegt dat hij voor "99 procent" zeker doorgaat met racen. In de wandelgangen wordt Petronas-Yamaha genoemd als zijn nieuwe werkgever. Rossi zelf wil bevestigen noch ontkennen dat hij voor het team van manager Wilco Zeelenberg gaat rijden.

De 41-jarige Rossi gaat bij het satellietteam van Yamaha waarschijnlijk een contract voor één seizoen ondertekenen met een optie voor nog een jaar.

"Het is niet waar dat ik daar al heb getekend", liet Rossi weten. "We praten met elkaar."

Quartararo naar fabrieksteam Yamaha

De Fransman Fabio Quartararo bewandelt de omgekeerde weg en gaat vanaf volgend jaar bij het fabrieksteam Monster-Yamaha verder. Het 21-jarige racetalent debuteerde in 2019 in de MotoGP en eindigde meteen als vijfde.

Het motorsportseizoen start komend weekend in Spanje op het circuit van Jerez.