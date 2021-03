Roglic blijft zijn ploeg verbazen: 'Ik heb nog nooit zo'n renner meegemaakt'

Primoz Roglic heeft net de eindzege in de Tour de France verspeeld aan Tadej Pogacar - ANP

Hij is anders dan andere sporters. Dat beeld komt steeds naar voren bij Primoz Roglic. Zijn ploeg verbaast zich nog altijd over de 31-jarige Sloveen, die de afgelopen drie weken op een Spaanse vulkaan toewerkte naar Parijs-Nice en naar zijn nieuwe wielerseizoen. "Hoe kan hij dit allemaal?" Het beeld zei eigenlijk alles. Hij zat er terneergeslagen bij, op de voorlaatste dag van de Tour. Zijn benen languit op het asfalt, zijn handen rustend op zijn knieën. En zijn blik op oneindig. In alles oogde Roglic als een verslagen man. Zijn levenswerk was niet voltooid, het was hem even daarvoor juist op spectaculaire wijze ontnomen. Tom Dumoulin sloeg onhandig een arm om zijn schouders, waar het geel nog omheen zat, maar het deed Roglic ogenschijnlijk niets.

Primoz Roglic op Tenerife - -

Elke andere wielrenner zou onder een steen zijn gekropen en een punt hebben gezet achter zijn seizoen. "Maar dat is het nou juist", zegt hoofdtrainer Mathieu Heijboer een half jaar later met nog steeds enige verbazing in zijn stem. "Dat deed hij dus niet. Ik heb nog nooit zo'n renner meegemaakt. Mijn collega's ook niet." Op de vulkaan Hij is deze dagen op Tenerife, Heijboer. Want daar, op de vulkaan de Teide, bereiden veel Jumbo-Visma-renners zich voor op het nieuwe seizoen. Roglic bracht er de afgelopen drie weken door. Gingen zijn gedachten daar nog wel eens terug naar 2020? "Niet echt", zegt Heijboer. "Hij stelt altijd gelijk nieuwe doelen voor zichzelf. Hij is geen jongen die blijft hangen in teleurstellingen. Hij zegt ook weleens: als je als wielrenner elke keer zwaar teleurgesteld bent na een nederlaag, dan heb je een zwaar leven, want je verliest vaker dan je wint."

Mathieu Heijboer met Roglic tijdens de Giro van 2019 - .

Nou is die instelling voor de Sloveen iets eenvoudiger vol te houden dan voor anderen, want hij wint vaker dan anderen, maar toch. Roglic zat amper een week na de nederlaag in de tijdrit van de Tour alweer op de fiets tijdens het WK, waar hij zesde werd. En weer een week later stapte hij op voor Luik-Bastenaken-Luik, waar hij won. "En vervolgens gaat hij ook nog naar de Vuelta en wint hij die ook nog eens. Iemand die op zo'n manier de Tour verliest en niet in zak en as blijft zitten en vervolgens dat allemaal doet... Het klinkt een beetje onbescheiden voor mij om dat over hem te zeggen, maar....we hebben echt te maken met een fenomeen." Geen randzaken Heijboer begrijpt het niet, maar verklaart het als volgt: "Hij laat zich gewoon niet gek maken door randzaken. Hij wil geen energie verspillen aan media of andere dingen. Hij richt zich op zijn leven als prof en wil daarvan genieten."

Hoe Primoz Roglic de Vuelta opnieuw won: de kroon op een fantastisch wielerjaar - NOS

Het Tourverhaal is afgesloten, maar wat kwam er uit de evaluatie? "We hebben als ploeg heel lang teruggekeken. Wat kunnen we ervan leren, wat kan beter? In algemene zin kun je zeggen: als wij hadden geweten dat Pogacar zo'n tijdrit zou rijden, zouden we andere afwegingen hebben gemaakt. We waren er nu gerust op, dat een minuut voldoende zou zijn. We hadden wat minder zelfverzekerd kunnen zijn." Sportief directeur Merijn Zeeman voegde daar afgelopen week tegenover Het Nieuwsblad aan toe dat Jumbo dit jaar niet wéér de koers zal dragen. "Pogacar is de topfavoriet. Het is aan zijn ploeg om dat te doen. Wij starten als outsider." Langlaufen met kerst Roglic nam na zijn seizoen vier maanden de tijd om te rusten. Hij ging onder meer langlaufen in Tignes tijdens de kerstperiode. In hetzelfde Tignes waar in 2019 de Tour werd stilgelegd door een aardverschuiving. "We waren daar in 2020 voor het eerst op trainingskamp. En die plaats heeft direct zijn hart gestolen", weet Heijboer. Toeval of niet, ook in 2021 staat er weer een etappe gepland met finish in het bergdorp.

Primoz Roglic naast Tadej Pogacar op het eindpodium van de Tour van 2020 - ANP

Uit alles sijpelt wel door: het boek van 2020 is gesloten en de pijlen zijn gericht op een nieuwe Tour. Maar is het verschil met Pogacar wel te overbruggen? Afgaande op die Tour-tijdrit en de berekening van Jumbo-baas Richard Plugge, zou hij vier procent moeten goedmaken. "Het is niet zo dat wij opeens gaan denken: laten we eens kijken hoe we ons kunnen verbeteren. Daar zijn we altijd al mee bezig. Maar die tijdrit van Pogacar geeft wel extra motivatie." Meer tijdrittraining Er zijn in februari windtunneltesten geweest. Ook om de nieuwe fietsen te testen waar de ploeg dit jaar mee rijdt. "We zijn van merk veranderd. Dan moet je toch altijd weer even kijken hoe de positie uitkomt, hoe het stuur aanvoelt. Je begint eigenlijk weer opnieuw. Primoz heeft vanuit de windtunneltest de tijdritfiets meegenomen naar Tenerife en er veel op getraind. In Parijs-Nice zit een tijdrit, in de Ronde van het Baskenland ook en in de Tour zijn de tijdritten essentieel." De Tour is dus het hoofddoel in 2021. De Olympische Spelen zijn dat eigenlijk ook, maar eerst rijdt Roglic vanaf zondag Parijs-Nice. "Dit jaar is die wedstrijd ook een doel voor Primoz. En voor de ploeg, want we wonnen deze nog nooit. Dat het zijn eerste wedstrijd van het jaar is, maakt niets uit. We willen winnen. Primoz heeft geen voorbereidingskoersen nodig om goed te zijn."

Primoz Roglic met Lennard Hofstede na Luik-Bastenaken-Luik - Pro Shots

Via Baskenland (begin april) en onder meer Luik-Bastenaken-Luik zal Roglic langzaamaan toewerken naar 26 juni, naar een nieuwe Tour. Geen Dauphiné "Hij gaat in mei en juni een goede maand op trainingskamp. Hij gaat niet alleen op hoogte, hij gaat ook Touretappes verkennen. Maar hij rijdt geen Dauphiné. Hij koerst iets minder dit jaar. We hebben geleerd dat hij dat niet nodig heeft om goed te zijn. Vorig jaar hield hij door een goede basisconditie drie maanden lang een goed vormpeil vast."

Alaphilippe juicht te vroeg, Roglic wint Luik-Bastenaken Luik - NOS

Zijn er dan nog verbeterpunten? "Heel af en toe is hij nonchalant. Daar was dat regenjasje in de Vuelta een goed voorbeeld van." Roglic kreeg het kledingstuk niet snel genoeg aan tijdens een etappe in Spanje en de concurrentie opende direct de aanval. Roglic verloor tijd. "Daar brengt hij ons in de problemen, terwijl hij een goede uitgangspositie had." Rest de vraag hoe Roglic er nu qua vorm echt voor staat. Nieuwkomer bij de ploeg Sam Oomen, die in de winter de overstap maakte van Team Sunweb, heeft gemerkt dat dat wel goed zit. "Als hij en Wout aangaan op klimmetjes, dan zie je meteen dat het wereldtoppers zijn." Bekijk hieronder het interview van verslaggever Han Kock met Oomen aan de vooravond van Parijs-Nice

Oomen moet nog veel boterhammen eten voor hij écht terug is - NOS

Oomen gaat vooral knechten in Parijs-Nice, de etappekoers van een week die zondag begint. Ook Steven Kruijswijk heeft die ondersteunende rol. "Steven krijgt in Catalonië de kans om voor eigen succes te gaan", stelt Heijboer.

Parijs-Nice is van zondag 7 maart tot en met zondag 14 maart dagelijks live te volgen bij de NOS. Alle etappes worden gestreamd op NOS.nl en in de NOS-app en in het slotweekeinde zijn de etappes ook live op NPO 1 te volgen. De eerste etappe met start en finish in het plaatsje Saint-Cyr-L'École, nabij Parijs, gaat over 165 relatief vlakke kilometers. Live-beelden zijn er vanaf 15.00 uur. Het commentaar is van Gio Lippens en Maarten Ducrot.