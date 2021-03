Aantal besmettingen op Curaçao loopt weer op • 28 aanhoudingen bij betoging Museumplein

Als er een garantie zou zijn dat het openen van terrassen zou leiden tot minder samenscholing en er zou goed gereguleerd worden, dan is viroloog en OMT-lid Menno de Jong voorstander van open terrassen. Dat zegt hij tegen de Amsterdamse zender AT5.

Onder meer het Vondelpark werd twee weken geleden ontruimd, nadat de gemeente duizenden aanwezigen die dicht op elkaar stonden had verzocht te vertrekken. Afgelopen dinsdag zetten horeca-ondernemers uit protest hun terrassen buiten. Ze denken dat ze op een verantwoorde manier weer open kunnen gaan.

Maar of zo'n garantie met open terrassen er zou kunnen komen, betwijfelt De Jong. "Ik weet niet of de groep mensen die in het Vondelpark feesten of demonstreren op het Museumplein, zich überhaupt ergens iets van aantrekken."

Als de viroloog puur naar de cijfers van de pandemie kijkt, waaronder de besmettingscijfers van de Britse variant, is er geen ruimte voor versoepelingen. "Maar als we dan kijken naar de samenleving, dan is er natuurlijk wel reden voor meer versoepelingen. Het is natuurlijk altijd een afweging tussen de risico's en andere risico's wat er in de samenleving allemaal gebeurt met het welzijn van mensen."