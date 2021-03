2,5 miljoen besmettingen in Duitsland • Chinese export flink gestegen

De Chinese export zit flink in de lift. In januari en februari is 60,6 procent meer uitgevoerd dan in dezelfde maanden in 2020, het begin van de coronacrisis. Er werd voor omgerekend 394 miljard euro geëxporteerd. Vergeleken met december is het een groei van 18,1 procent.

Naar de VS is de export met 87,3 procent gestegen naar omgerekend 68 miljard euro en naar de EU met 62,6 procent naar 62 miljard euro. Marktvoorspellers zeggen dat de exportstijging zal afnemen als de vraag naar mondkapjes en andere medische hulpmiddelen minder wordt.