30 jaar geleden sliepen mensen nog op een camping naast de Hoogovens

Het is bijna niet meer voor te stellen dat tot zo'n dertig jaar geleden vlak naast de Koninklijke Hoogovens, nu Tata Steel, in IJmuiden een camping was. Claes-Berend van der Kolk is zoon van de oprichter en herinnert zich de weekenden en vakanties op camping Rolandsduin nog goed. "Eens per jaar stond de wind verkeerd en dan zat de hele camping onder zwart roet. Wij vonden het grappig, maar mijn vader was wel bezorgd."

Zijn vader, Nic van der Kolk, richtte de camping in 1961 op. "Hij was boer en hij had een stuk grond in de duinen dat niet zo vruchtbaar was. Hij maakte er de camping van."

Er was heel veel belangstelling voor, van toeristen maar ook van veel Amsterdammers en mensen uit de regio Zaanstreek. "Op de dag van de opening stond er een file tot in Beverwijk. Het was een grote, niet al te dure camping aan de kust. En destijds stonden er een paar loodsen op twee kilometer afstand. Er was nog geen overlast van. Maar heel snel ging het mis."

Omdraaien bij de poort

Volgens hem ging het in de jaren erna geregeld over de vervuiling door de fabriek. "De uitstoot was een frequent terugkerend onderwerp van gesprek bij campinggasten. Soms draaiden ze bij de poort al om vanwege de fabrieken en het lawaai dat ze hoorden. Ze konden daar niet tegen", zegt hij tegen NH Nieuws. "Er waren vrij veel tentkampeerders uit het Ruhrgebied in Duitsland. Daar is ook veel zware industrie. Die mensen zouden de hele zomer komen, maar wilden juist hun eigen omgeving even ontvluchten. Ze waren zich veel bewuster van de gevaren en de overlast."