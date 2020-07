Op vakantie in Europa? Je kunt in een regionale lockdown belanden

In de Catalaanse stad Lleida is opnieuw een lockdown van kracht - Reuters

Als vakantieganger kun je er zomaar mee te maken krijgen: jouw reisbestemming gaat op slot. Op verschillende plekken in Europa hebben nieuwe uitbraken van het coronavirus al tot verscherpte maatregelen geleid. In enkele gevallen zelfs tot lokale lockdowns. Volgens de ANWB moeten reizigers de hele vakantie alert blijven. "Deze zomer is echt anders dan anders", zegt woordvoerder Annelies Tichelaar. "Vakantiegangers moeten zich ter plaatse goed blijven verdiepen in de lokale situatie." Want zodra ergens een piek is in het aantal besmettingen, kan de situatie veranderen. Dat gebeurde al in deze Europese landen:

Spanje De autoriteiten in Spanje besloten op verschillende niveaus tot nieuwe lockdowns. De meest lokale variant werd gisteren ingesteld op een camping in de Baskische badplaats Zarautz. Na twee positieve coronagevallen, besloten de lokale autoriteiten dat alle 250 gasten die nu op de camping verblijven niet van het terrein af mogen, melden lokale media.

Personeel mag wel naar huis, onder de voorwaarde dat ze daar in quarantaine blijven. Alle vakantiegangers worden getest, net als ieder personeelslid. In Catalonië zagen de autoriteiten zich genoodzaakt op grotere schaal terug te vallen op lockdowns. Het aantal coronabesmettingen steeg daar in de afgelopen week weer flink. In één dag kwamen er bijna duizend nieuwe gevallen bij. L'Hospitalet de Llobregat, een voorstad van Barcelona, is een grote bron van infecties. Daarom besloten de autoriteiten een 'strikt beroep' te doen op inwoners van drie wijken om hun huis 14 dagen lang alleen te verlaten als het echt nodig is, bijvoorbeeld voor werk en boodschappen.

De maatregelen gelden ook voor de Catalaanse stad Lleida en zes kleinere gemeenten in de regio. Het Nederlandse reisadvies voor de omgeving rond Lleida is aangepast naar oranje. Dat wil zeggen dat je er eigenlijk alleen heen moet reizen als het echt noodzakelijk is. Een doorreis via de autosnelweg zonder uit te stappen kan daarom wel, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De lockdown in de regio's in Catalonië is wel minder strikt dan eerder in Spanje. Mensen mogen naar winkels en werk, sporten en samenkomen in groepen tot tien mensen. "Dit is geen huisarrest", aldus een woordvoerder van de regering in Spaanse media.

Verenigd Koninkrijk Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn er na een lokale uitbraak weer extra maatregelen genomen. In de stad Blackburn mogen mensen thuis maximaal twee bezoekers ontvangen. In publieke binnenruimtes worden mondkapjes streng aangeraden. Als het aantal besmettingen voor 27 juli niet stabiliseert, zal er een lokale lockdown komen. Eind juni gebeurde dat al in Leicester, nadat in een week tijd zo'n 900 nieuwe besmettingen opdoken.

Portugal Ook in Portugal werden op lokaal niveau maatregelen verscherpt. In de regio Lissabon werd 1 juli een lokale lockdown van kracht voor de inwoners van een twintigtal wijken. Die zal zeker twee weken duren. Net als in bepaalde Spaanse regio's is het reisadvies aangepast naar oranje. Reisorganisaties bieden voorlopig dan ook geen reizen aan naar dit gedeelte van Portugal.

Duitsland Duitsland voerde in juni al een lokale lockdown in, in de regio Gütersloh in Noordrijn-Westfalen. 1500 medewerkers van een vleesverwerker bleken besmet. Dat was reden voor het lokale bestuur om de hele regio voor minstens een paar weken op slot te gooien. De rechter besloot echter dat de maatregelen te ver gingen. Omdat alleen het vleesbedrijf getroffen was, had de lockdown niet van toepassing moeten zijn op de hele omliggende regio. Alle maatregelen werden teruggedraaid.

Drie opties Wat doe je als je op vakantie opeens geconfronteerd wordt met dit soort verscherpte maatregelen of een aangekondigde lockdown? "Check de situatie goed bij je accommodatie. Vaak gaan de maatregelen niet direct in, maar één of een paar dagen later", vertelt Tichelaar van de ANWB. "Dat geeft je de tijd om snel een alternatief plan te maken." Vakantiegangers die afhankelijk zijn van een reisorganisatie of een vliegticket zijn daarin minder flexibel dan mensen die met eigen vervoer op pad zijn gegaan. "Maar in principe hebt je drie opties: je kunt doorreizen naar een plek waar het virus beter onder controle is, terugkeren naar huis of besluiten de lockdown uit te zitten."

