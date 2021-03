Onrust in Senegal na arrestatie oppositieleider, vijf doden bij demonstraties

Bij gewelddadige protesten in Senegal is een 17-jarige jongen omgekomen. Sinds woensdag zijn zeker vijf mensen gedood bij demonstraties die uitbraken na de arrestatie van Ousmane Sonko, de meest prominente oppositieleider in het land.

De jongen kwam om het leven in het zuidelijke Diaoube. In de hoofdstad Dakar zette de politie traangas in tegen demonstranten. Bij de protesten zijn in het hele land duizenden mensen op de been. Meerdere winkels, politiebureaus en overheidsgebouwen zijn geplunderd of in brand gestoken. Het gaat om de grootste politieke onrust sinds jaren in Senegal, dat juist bekendstaat als een van de meest stabiele landen van West-Afrika.

Oppositieleider Sonko werd opgepakt na een beschuldiging van verkrachting. Hij spreekt de aantijgingen tegen en zegt dat het een poging is van president Macky Sall om hem uit te schakelen als politieke rivaal. Sonko eindigde als derde bij de presidentsverkiezingen van 2019 en is populair onder jongeren. Hij verscheen vrijdag voor het eerst voor de rechter.

Jonge betogers grijpen het protest aan om hun onvrede over onder meer de hoge werkloosheid en strenge coronamaatregelen kenbaar te maken. Tegenstanders van de president hebben opgeroepen tot meer demonstraties de komende week.