Van Gerwen verder op UK Open, kwartet Nederlanders naar huis

Van Gerwen heeft een grote staat van dienst bij de UK Open. Vorig jaar versloeg hij Gerwyn Price in de finale met 11-9. Ook in 2015 en 2016 wist hij het toernooi op zijn naam te schrijven.

Van Gerwen wist koel te blijven. De Brabander begon met 134 en 140, De Sousa bleef redelijk bij met 96 en 135. Daarna liet de Portugees het liggen, waarna Van Gerwen doordrukte. Even leek hij te finishen met een 170, maar de laatste pijl ging net mis. Desondanks was de marge groot genoeg om het uiteindelijk af te maken: 10-9.

Van Gerwen, de nummer twee van de wereld, trof met De Sousa de nummer vijftien. De twee ontliepen elkaar weinig in de wedstrijd. Beiden leverden tot drie keer toe een eigen leg in, waardoor ze met 9-9 de beslissende leg ingingen.

Michael van Gerwen is op de UK Open doorgedrongen tot de kwartfinales. De 31-jarige darter rekende af met José de Sousa, maar makkelijk had de drievoudig wereldkampioen het niet.

Martijn Kleermaker ging in de achtste finales onderuit. De 30-jarige darter was eerder op zaterdag met 10-6 te sterk voor Callan Rydz. Een paar uur later kon de Harderwijker het niet bolwerken tegen Luke Humphries: 4-10.

Kleermaker begon de wedstrijd niet goed en stond al snel met 3-0 achter. Daarna herstelde Kleermaker zich en kwam terug tot 6-4, maar meer zat er niet in. De resterende legs gingen allemaal naar Humphries.

Doek valt vroeg op zaterdag

Voor Dirk van Duijvenbode, Danny Noppert en Ron Meulenkamp viel het doek in de vijfde ronde. Van Duijvenbode was met 10-3 kansloos tegen Jimmy Clayton. De 28-jarige darter had in de vorige ronde juist indruk gemaakt door tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson te verslaan.

Clayton liet in de eerste vijf legs een gemiddelde van maar liefst 114 zien, waarmee de 46-jarige darter naar een 5-0 voorsprong snelde. Daarna zakte Clayton wat in, waardoor Van Duijvenbode kon terugkomen tot 6-3, maar meer was 'Aubergenius' niet gegeven.

De partijen van Noppert en Meulenkamp waren een stuk spannender. Noppert kwam met 8-10 net tekort tegen de Engelsman Dave Chisnall. Ron Meulenkamp moest zijn meerdere erkennen in de Schot Alan Soutar (7-10). Soutar wist eerder ook Raymond van Barneveld uit het toernooi te knikkeren. Het toernooi duurt tot en met zondag.