Drie bronzen beelden gestolen in regio Haarlem

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn drie bronzen beelden gestolen in Heemstede, Zandvoort en Haarlem. Onduidelijk is of er een verband is. De politie heeft nog niemand aangehouden.

Het zijn beelden van verschillende kunstenaars: De Meermin van Haarlem van Michaëla Bijlsma, La Doña Quichotta de La Mancha van Marlène Sjerps en De Vogelaar van John Verhagen.

Geen mal

"Het is zonde, jammer dat het weg is", zegt Verhagen tegen NH Nieuws. "Er is geen mal meer van, ik heb er alleen nog een klein model van staan. Ik hoop dat ze hem nog ergens vinden, maar ik denk dat die kans erg klein is."