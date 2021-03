Barcelona wint bij Osasuna en verkleint achterstand op Atlético tot twee punten

Barcelona heeft dankzij een zege bij Osasuna het gat met Atlético Madrid verkleind tot twee punten. De koploper, die zondag stadsgenoot Real Madrid ontvangt, heeft wel twee wedstrijden minder gespeeld.

Osasuna, een bescheiden middenmoter, deed voor rust niet onder voor het team van Ronald Koeman. Zo was Kike Barja met een schot uit de draai dicht bij een treffer en ontbeerde later Rubén Garcia een beetje geluk met een uithaal.

In beide gevallen stond doelman Marc-André Ter Stegen zijn mannetje. De 0-1 was van Jordi Alba die op aangeven van Lionel Messi de bal in het dak van het doel joeg.