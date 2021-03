Gelovige Cyprioten demonstreren tegen 'duivelse' inzending voor Songfestival

"Ik werd verliefd... ik gaf mijn hart aan de duivel", zingt de Griekse zangeres in El Diablo. Volgens de Cypriotische publieke omroep gaat het liedje over de strijd tussen goed en kwaad en de problemen van een vrouw in de ban van een schurk.

Een groep orthodoxe christenen heeft in de Cypriotische hoofdstad Nicosia gedemonstreerd tegen de inzending van Cyprus voor het Eurovisie Songfestival. Het nummer dat Elena Tsagrinou in Rotterdam ten gehore moet gaan brengen heet El Diablo (De Duivel).

Maar de tegenstanders zien dat anders. "Het is de verheerlijking van een fatalistische onderwerping en overgave aan de macht van de duivel", stelt de Heilige Synode, het hoogste orgaan van de Grieks-orthodoxe kerk op Cyprus. De kerkleiders willen dat de regering de inzending intrekt omdat Cyprus zich er "over de hele wereld belachelijk mee maakt".

Daar blijft het niet bij. De publieke omroep RIK is vorige week bedreigd met brandstichting en voor een internetpetitie om de inzending tegen te houden zijn meer dan 19.000 handtekeningen verzameld.

RIK houdt aan het liedje vast en houdt vol dat het niet gaat over de verheerlijking van de duivel. De regering zegt de zienswijze van de tegenstanders te respecteren, maar zegt ook dat er geen sprake van kan zijn dat het liedje wordt ingetrokken.

Elena Tsagrinou profiteert intussen van alle aandacht voor haar nummer. Ze is in korte tijd erg populair geworden. "We hebben in een paar dagen tijd een miljoen views op YouTube bereikt! Jullie zijn geweldig! Ik ben blij dat jullie net zo van mijn nummer houden als ik", zegt ze op Instagram.