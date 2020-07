Boeren eisen in kort geding uitleg over veevoermaatregelen

Met het ultimatum eisten de groeperingen dat de minister voor morgen 12.00 uur de "onderbouwing van de veevoermaatregel" openbaar maakt. Maar het ministerie heeft ze laten weten dat ze deze informatie via een WOB-procedure kunnen aanvragen. Dat laatste willen de belangenorganisaties niet omdat dat te tijdrovend zou zijn: de veevoermaatregel gaat op 1 september in.

De stichtingen Agrifacts en Stikstofclaim starten een kort geding tegen het ministerie van Landbouw (LNV). Aanleiding is het feit dat minister Schouten een ultimatum van de belangenorganisaties naast zich neerlegt. Wanneer het kort geding dient is nog onbekend.

Schouten wil per 1 september een limiet aan de toegestane hoeveelheid eiwit in krachtvoer. Dat is het aanvullende voedsel voor koeien naast bijvoorbeeld gras, mais of hooi. Melkveehouders riskeren vanaf die datum een boete van 2500 euro als ze krachtvoer gebruiken of op voorraad hebben met te veel eiwit.

De belangenorganisaties willen weten op basis waarvan de veevoermaatregelen tot stand zijn gekomen, zodat ze ze kunnen narekenen. Ze zijn daarnaast tegen de algemeen geldende maatregelen die Schouten hanteert en willen maatwerk. "De LNV-berekeningen stroken niet overal met praktijkcijfers", stellen de stichtingen.

Het ministerie spreekt tegen dat de cijfers niet deugen. "De veevoermaatregelen zijn gebaseerd op de beste inzichten van de Wageningen Universiteit, het CBS en andere deskundigen", zegt een woordvoerder.

Stikstofberekeningen

Het is niet de eerste keer dat belangenorganisaties berekeningen van het ministerie in twijfel trekken. Zo trok het Mesdag Zuivelfonds, nauw verbonden met de stichtingen Agrifacts en Stikstofclaim, vorig jaar de berekeningen van het RIVM in twijfel en honderden boeren protesteerden daarop bij het instituut in De Bilt. Dit voorjaar kwam de belangenclub alsnog tot dezelfde conclusies als het RIVM over de rol van de landbouw bij de stikstofneerslag in gevoelige natuurgebieden.