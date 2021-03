Pijlsnelle Italiaan Jacobs sprint naar Europese indoortitel op 60 meter

In een van de slotstukken van zaterdagavond op de EK indoor in het Poolse Torun heeft de Italiaan Lamot Marcell Jacobs goud gewonnen op de 60 meter.

Jacobs, geboren in de Verenigde Staten maar opgegroeid in Italië, klokte een indrukwekkende tijd van 6,47. Daarmee scherpte hij zijn persoonlijke record aan met 0,06 seconde, waarmee hij nu ook de snelste tijd van het seizoen achter zijn naam heeft staan. De laatste keer dat dergelijke tijden op een EK indoor werden gelopen, was zeven jaar geleden tijdens de EK in Zürich.

De Duitser Kevin Kreuz reikte met een tijd van 6,60 tot het zilver. De Slowaakse titelverdediger Ján Volko eindigde als derde.

Drama voor Van Gool

Voor Joris van Gool eindigde de deelname in Torun in een drama. De 22-jarige Brabander werd in zijn serie van de 60 meter gediskwalificeerd, omdat hij te vroeg bewoog bij de start. De nationale recordhouder (6,58 seconden) behoorde in Torun tot de medaillekandidaten.