Europees indoorkampioene Bol: 'Race al duizenden keren in mijn hoofd gelopen'

Nog niet eerder was ze in deze positie geweest. Bol voerde de Europese ranglijst van deze winter aan. Het gat met de concurrentie was groot, maar juist daardoor werd de druk om haar status als supertalent waar te maken alleen maar groter. "Ik voelde de druk wel. Ik weet dat ik goed ben op het eerste stuk. Na 150 meter kon ik versnellen. Ik dacht: gaan en hopen dat niemand meer komt."

Ze genoot van de huldiging. Goud bij de Europese indoorkampioenschappen op de 400 meter, dat was deze week het doel van Femke Bol. En hoewel ze pas 20 jaar oud is, troefde ze in de finale in het Poolse Torun iedereen met overmacht af.

Er kwam ook niemand meer. De Poolse Justyna Swiety-Ersetic veroverde zilver, maar wel op een straatlengte van de Nederlandse kampioene. "Ik ben de afgelopen anderhalf jaar veel vooruitgegaan. Ik heb laten zien dat ik hard kan lopen, maar nog nooit op een groot toernooi", zei Bol.

Ze was vooraf gespannen. "Ik zag er tijdens de warming-up best tegenop. Toen namen de zenuwen het even over. Ik heb tegen mezelf gezegd dat ik vooral moest genieten. Ik weet dat ik goed ben. Uiteindelijk lukte het me ook te genieten."

Kapot

Haar vriendin en trainingsmaatje Lieke Klaver schoot het best uit de startblokken, maar slaagde er niet in op het podium te komen. "Ik had niet verwacht dat ik in de slotfase zo kapot zou gaan. Ik raakte ook in paniek toen ik doorkreeg dat de andere meiden langszij kwamen. Ik wil soms te graag. Dat pakte nu niet goed uit. Ik moet mezelf rustig houden in mijn hoofd. Daar ga ik aan werken"', aldus Klaver. "Zondag hoop ik op de 4x400 meter op een feestje."