Amerikaanse Senaat stemt in met coronasteunpakket van Biden

De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met een coronasteunpakket van 1900 miljard dollar, omgerekend bijna 1600 miljard euro. Het pakket, dat president Biden had voorgesteld, werd met een nipte meerderheid aangenomen.

Vijftig senatoren stemden voor het pakket maatregelen, 49 stemden tegen. In de Senaat hebben zowel de Democraten als de Republikeinen 50 zetels. Een Republikeinse senator was afwezig vanwege een sterfgeval in de familie. "Als het 50 tegen 50 was geweest, had vicepresident Harris de beslissende stem gehad", zegt correspondent Marieke de Vries. "En was het alsnog aangenomen."

Kritiek, ook van Democraten

De miljarden worden gebruikt voor vaccins en medische hulpmiddelen. Ook krijgen werklozen en andere financieel gedupeerden financiële steun. "Maar dit is niet het gedroomde pakket waarover beloftes zijn gedaan en waar iedereen op hoopte", zegt De Vries. Tijdens de verkiezingen beloofde president Biden dat elke Amerikaan 2000 dollar zou krijgen. Nu wordt dat 1400 dollar. "Daar wordt ook over geklaagd uit Democratische hoek."

Daarnaast klinkt de kritiek dat er niets in het pakket is opgenomen over het minimumloon. Senator Bernie Sanders had een voorstel ingediend om het minimumloon te verhogen naar 15 dollar per uur. Dat heeft het niet gehaald. Acht Democraten stemden tegen het voorstel, samen met alle Republikeinen in de Senaat.

Naast een eenmalige cheque van 1400 dollar voor elke Amerikaan met een laag tot modaal inkomen, wordt het geld aangewend voor een wekelijkse uitkering van 300 dollar aan mensen die hun baan verloren. Ook wordt er kinderbijslag uitgekeerd tot een maximum van 3600 dollar per maand, afhankelijk van het aantal kinderen in een gezin. 350 miljard dollar gaat naar de staten en de grote steden om te gebruiken voor coronahulpverlening. "Onder meer om uithuiszettingen te voorkomen", zegt correspondent De Vries. En 14 miljard dollar wordt gebruikt om de vaccins te bekostigen.

Biden noemt de maatregelen "hard nodig". "Hulp is onderweg", zei hij in een toespraak na de stemming. De Senaat vergaderde al sinds gisteren over het coronapakket. "Het was niet makkelijk of mooi", zei Biden daarover. "Maar het was hard nodig. Dit plan brengt ons een stap dichterbij verlichting."