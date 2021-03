Degradatiekandidaat Willem II pakt in slotfase punt bij FC Twente

Willem II heeft in de strijd tegen degradatie weer een belangrijk punt gepakt. De nummer zestien van de eredivisie zag Vangelis Pavlidis in de slotfase de 1-1 maken bij FC Twente. Jesse Bosch had Twente na 64 minuten op een 1-0 voorsprong gezet.

Willem II loopt door het gelijkspel een punt in op nummer vijftien VVV-Venlo, dat eerder op de dag door Feyenoord op een 6-0 nederlaag werd getrakteerd.

De thuisploeg was voor rust iets beter, de kansen waren gelijk verdeeld. Ché Nunnely schoot van dichtbij over, bij Twente was Queensy Menig het dichtst bij succes; hij zag zag zijn inzet naast gaan.

Matig duel

Goed was het allemaal niet. Vlot lopende aanvallen waren schaars en dat gold ook voor gevaar in de zestien. Tot Luciano Narsingh plots de achterlijn haalde en Bosch op zijn aangeven raak schoot.

Willem II leek geen antwoord te hebben, maar na een slordigheidje (niet het eerste) bij Twente tikte Pavlidis raak. In de extra tijd kopte clubtopscorer Danilo bijna nog de 2-1 binnen voor FC Twente.