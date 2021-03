Supertalent Bol raast met overmacht naar Europese indoortitel op 400 meter

Lieke Klaver, de tweede Nederlandse in de finale, eindigde als vijfde. Ze ging snel van start, maar miste in de slotfase de kracht om een medaille binnen te slepen. Zilver was voor de Poolse Justyna Swiety-Ersetic, die met 51,41 bijna een seconde toegaf op Bol. Het brons was voor de Britse Jodie Williams, die 51,73 noteerde.

Bol maakt een stormachtige ontwikkeling door. Op de 400 meter horden doet ze al mee in de mondiale top. Vorig jaar won ze, toen er na een lange periode zonder competitie als gevolg van het coronavirus eindelijk weer wedstrijden gelopen konden worden, twee keer een 400 meter horden in de prestigieuze Diamond League.

Maar ook op de 400 meter maakt ze enorme progressie. Dit seizoen verbeterde ze voor de EK indoor vier keer het Nederlands record op die afstand, met een tijd van 50,64 seconden bij de NK indoor als slotakkoord. Daar ging in Torun nog eens 0,01 seconde vanaf.

Favoriete

Ze ging als favoriete naar de EK indoor. Op de Europese indoorranglijst van deze winter kwam niemand in de buurt van haar tijd. Haar voornaamste concurrente is momenteel de 22-jarige Lieke Klaver, met wie ze dagelijks traint. Klaver bezette voor de EK indoor de tweede plaats op de Europese ranglijst.

De Zwitserse trainer Laurent Meuwly, eind 2018 door de Atletiekunie binnengehaald om de 400 meter-loopsters en de estafetteploegen op internationaal topniveau te brengen, is de architect achter het succes van Bol en Klaver. Ook de Nederlandse mannen profiteren van zijn kennis.

Bol en Klaver trekken zich aan elkaar op en zijn bovendien goede vriendinnen. "We helpen elkaar om onze zwakke punten te verbeteren", zei Bol in de aanloop naar de EK indoor. Ze lopen ook vaak dezelfde wedstrijden. In Polen bleek Bol echter een klasse apart. Ze schitterde in de serie, in de halve finale en uiteindelijk ook in de eindstrijd.

Zondag vormt ze ook een belangrijke schakel in de estafetteploeg die op de 4x400 meter op jacht gaat naar goud.