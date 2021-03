Run op populaire trouwdata in 2022: 'Stellen moeten flexibel zijn'

Geen dansfeest en met een klein gezelschap op 1,5 meter afstand: trouwen in coronatijd is vaak niet wat stellen voor ogen hadden. Om die reden worden veel geplande bruiloften nu verplaatst naar volgend jaar. Ook recent verloofden kiezen hiervoor. Met als gevolg een run op populaire trouwdata en locaties in 2022, blijkt uit een rondgang van de NOS. Stichting Trouwbranche Nederland herkent de geluiden en vreest voor een "stuwmeer aan bruiloften".

Populaire trouwmaanden zijn traditiegetrouw mei tot en met september. Maar door de drukte loopt het seizoen nu van april tot en met oktober. "Het is echt een crime", zegt weddingplanner Vivian ter Huurne van Het Bruidsmeisje. Vanwege de drukte raadt zij cliënten aan nu ook te kijken naar een andere maand, seizoen of doordeweekse dagen. "Dierbaren zorgen wel dat ze erbij zijn en het is nog haalbaar. Je hebt dan nog een kans dat ook de de hele entourage kan: de bloemist, cateraar en visagist."

Ook weddingplanner Elham Klaassens (Diamond Weddingplanner) uit Eindhoven ziet de animo voor 2022 toenemen - met alle gevolgen van dien. "Veel van mijn klanten die dit voorjaar zouden trouwen, willen de boel verzetten naar 2022. Maar dat kan ik niet met iedereen doen: anders is het jaar zo vol. Bovendien is het nogal een klus: telkens de boel afblazen en weer een nieuwe datum, plek en leveranciers regelen. Ik heb het wel hartstikke druk, maar verdien er nauwelijks aan."

Trouwtaart to-go

Stichting Trouwbranche Nederland spreekt namens zo'n 500 bedrijven en beaamt dat er voor de branche financiële gevolgen kleven aan het uitstellen van bruiloften. "We begrijpen heus dat stellen dit doen: de nu al een jaar lange onzekerheid levert hen veel spanning op, soms is een bruiloft al vier keer verplaatst. Maar voor de trouwbranche ontstaat op deze manier een stuwmeer aan trouwerijen terwijl de agenda's nu nagenoeg zijn leeggelopen. Onze branche telt veel zzp'ers: die moeten het tot die tijd wel vol zien te houden."

Niet elke ondernemer in de branche ziet dat 2022 nu al in trek is. Zo zeggen locaties die zich richten op bruiloften van Turkse, Marokkaanse of Surinaamse Nederlanders, dat het nog rustig is. Wel denken ook zij dat het tegen die tijd storm zal lopen. "Zodra er meer versoepelingen zijn, denk ik dat onze klanten last-minute los gaan," zegt Jafar Razaq van Event Center Dordrecht. "Ik kijk daar echt naar uit. Momenteel kunnen we weinig: zelfs de bruidstaart moet 'to go' worden meegenomen omdat we niks mogen serveren."

Hoe dan ook trouwen

Anne Jansen en haar verloofde Michael uit Angerlo, nabij Doetinchem, hadden hun zinnen gezet op een grote bruiloft eind juni 2022. "Wij dachten: leuk, dan bekijken we online al wat locaties. Maar direct merkten we dat de plekken die wij op het oog hadden nu al vol zitten. Een locatie zei dat we normaal gesproken nu ruim op tijd zouden zijn, maar door corona dus niet."

Vanwege de drukte kijkt het stel nu naar een andere datum. Terwijl zij bewust hebben gekozen voor deze periode. "Wij hebben familie in het buitenland. Zij hebben precies dan vakantie. Hopelijk kunnen ze flexibel zijn en toch een paar dagen later terug gaan. Het is spannend maar we staan er positief in. We gaan hoe dan ook volgend jaar trouwen."

'Flexibel zijn'

Ook de beoogde trouwdatum van Peter van der Leek blijkt lastiger dan gedacht. Hij en zijn verloofde willen graag trouwen op 4 juni, de dag waarop ze een relatie kregen. "Nu blijkt het dan niet alleen druk door corona en alle extra trouwerijen, maar ook nog eens door het Pinksterweekend. Misschien moeten we uitwijken naar een andere datum, maar daar denk ik nog liever niet aan."

Het is overigens niet gek dat sommige locaties nu al vol zitten, zegt Ronnie Witjes, eigenaar van Toptrouwlocaties. "Normaal gesproken begint het boeken ook al een jaar van tevoren, maar het is nu wel wat opgeschoven. We krijgen eigenlijk meerdere trouwseizoenen in een jaar: nieuwe klanten maar ook geplande bruiloften van 2020 en 2021 die in de soep zijn gelopen en zijn doorgeschoven. Dat zijn er behoorlijk veel, maar als koppels een beetje flexibel zijn, en dat zijn ze vaak, dan moet het goedkomen."