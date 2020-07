Kabinet wil corona-app 1 september in de lucht, praktijktest in augustus

Het gebruik van de app is vrijwillig. Het is ook niet toegestaan om anderen te dwingen de app te gebruiken. Restaurants en cafés bijvoorbeeld, mogen gasten het gebruik van de app niet verplichten.

Begin juni kwam naar buiten dat er in Nederland grote verdeeldheid is over het gebruik van de app. Het is de vraag of de overheid in het najaar genoeg mensen weet te overtuigen. Hoe meer mensen de app hebben, hoe effectiever deze werkt.

Minister De Jonge zegt dat "alles op alles" gezet moet worden om een tweede coronagolf te voorkomen. "Met de app kunnen we sneller het virus in de kraag vatten en besmettingen voorkomen. Hoe meer mensen straks de app downloaden, hoe beter."

De zogeheten Begeleidingscommissie, die meekijkt met de ontwikkeling van de app, heeft eerder geadviseerd om mensen die een melding via de app ontvangen te laten testen, ongeacht of ze symptomen hebben. Deze werkwijze wordt uitgeprobeerd tijdens de proef in augustus. Aan de hand van die resultaten wordt besloten hoe men ermee verdergaat.

Vanaf 17 augustus is de app beschikbaar in de downloadwinkels van Apple en Google, maar de app is dan nog vooral bedoeld voor de regio's Twente en Rotterdam-Rijnmond, waar een praktijktest wordt gedaan met de GGD's. Mensen van buiten die regio's kunnen al wel meldingen van besmettingen ontvangen, maar zelf nog geen besmetting melden. In september kan iedereen de app volledig gebruiken.

Het is de bedoeling dat de corona-app op 1 september wordt gelanceerd. Het kabinet wil de app, met de naam 'CoronaMelder', inzetten in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

De gebruiker is de enige die weet dat hij of zij in contact geweest is met een coronapatiënt. Van contact wordt gesproken als een persoon een bepaalde tijd op een bepaalde afstand bij iemand in de buurt is geweest die besmet is. Het gaat dan om een periode van ongeveer 10 minuten op ongeveer anderhalve meter.

De app moet gebruikers waarschuwen als ze in de buurt zijn geweest van een andere gebruiker die positief is getest op het coronavirus. Het is aan de gebruikers van de app om de adviezen daarna op te volgen.

De minister schrijft verder dat er na introductie van de app in Duitsland veel vragen binnenkwamen. Om hier alvast op in te spelen, komt er in Nederland een speciale helpdesk voor de 'CoronaMelder'. In de app zal ernaar verwezen worden.

Verder wordt een grote publiekscampagne voorbereid voor op tv, radio, sociale media en banners. De campagne is bedoeld om mensen te stimuleren de app te downloaden.

Belastingdienst en privacywaakhond

De Jonge vroeg de Belastingdienst eerder om hulp met de technische infrastructuur voor de app, maar staatssecretaris Vijlbrief heeft laten weten dat de dienst al te veel op zijn bordje heeft. Er wordt nu gezocht naar een alternatief.

Ook de Autoriteit Persoonsgegevens brengt nog advies uit. Pas als dat advies positief is, zal besloten worden tot landelijke introductie, aldus De Jonge.

Er wordt ondertussen ook gewerkt aan een Europese samenwerking. Dit moet het mogelijk maken om de Nederlandse app ook in andere landen te gebruiken. Dit is nog in ontwikkeling, de vraag is of deze mogelijkheid er al in zit bij de introductie in september.

Veel kritiek in begin

Het kabinet werkt sinds april aan een app. In het begin kwam daar veel kritiek op. Onder meer omdat het kabinet de invoering en ontwikkeling ervan zou overhaasten en te lang zou wachten met het inzetten van extra GGD-personeel. Veiligheidsdiensten waarschuwden het ministerie dat het veel te hard van stapel liep.

Maar volgens minister De Jonge is een app een zinvolle aanvulling op het bron- en contactonderzoek. Dat onderzoek is bedoeld om uit te zoeken wie bij een patiënt in de buurt is geweest en dus ook risico loopt. In het begin van de corona-uitbraak werd zulk onderzoek snel losgelaten vanwege het grote aantal ziektegevallen; de GGD's konden het werk niet meer aan.

Een app kan helpen om dat te voorkomen, zei De Jonge. "Mensen aanschrijven en uitnodigen voor een gesprek, dat gesprek voeren en contacten van die mensen weer bellen, is een veel langduriger proces dan een signaaltje van een app krijgen."