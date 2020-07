Kabinet wil corona-app 1 september in de lucht

Maar volgens minister De Jonge is een app een zinvolle aanvulling op het bron- en contactonderzoek. Dat onderzoek is bedoeld om uit te zoeken wie bij een patiënt in de buurt is geweest en dus ook risico loopt. In het begin van de corona-uitbraak werd zulk onderzoek snel losgelaten vanwege het grote aantal ziektegevallen: de GGD's konden het werk niet meer aan.

Hoe werkt de app?

De app moet gebruikers waarschuwen als ze in de buurt zijn geweest van een andere gebruiker die positief is getest op het coronavirus. Het is aan de gebruikers van de app om de adviezen daarna op te volgen. De gebruiker is de enige die weet dat hij of zij in contact geweest is met een coronapatiënt. Van contact wordt gesproken als een persoon een bepaalde tijd op een bepaalde afstand bij iemand in de buurt is geweest die besmet is. Het gaat dan om een periode van ongeveer tien minuten op ongeveer anderhalve meter.