Van der Poel jubelt: 'Ik bewijs dat ik ook slim kan koersen als het moet'

Twee Tourwinnaars, drie veldrijders en een wereldkampioen rijden samen naar de finish. Wie er wint? Mathieu van der Poel. "Dit is zo'n atypische wedstrijd. Daarom betekent deze overwinning heel veel voor mij." De Nederlandse kampioen twijfelde vooraf of Strade Bianche wel een goede wedstrijd voor hem was. "Het is meer op maat van de echte klimmers", herhaalde hij vrijdag nog maar eens. Maar door een tactisch sterke koers te rijden, waarin hij zijn kaarten niet te vroeg op tafel legde, trok hij de vijftiende editie naar zich toe. "Of ik gedisciplineerd wilde rijden? Ja, ik denk dat ik vandaag gewoon een heel slimme wedstrijd heb gereden. Ik heb nu bewezen dat ik dat ook kan, als het moet", zegt Van der Poel met een knipoog naar de kritiek die hij ontving na zijn optreden in Kuurne-Brussel-Kuurne. In die koers ging hij al op 80 kilometer van de finish in de aanval, om vervolgens niet te winnen.

Van der Poel schudde pas in de finale twee keer aan de boom en er bleven nog maar twee renners over: wereldkampioen Julian Alaphilippe en de Tourwinnaar van 2019, Egan Bernal. "Het was een hele mooie overwinning", vervolgt Van der Poel. "Of ik wel zeker was van mijn zaak in de finale? Ik voelde mij nog heel goed. Ik denk dat die laatste klim mij goed ligt. Op het laatst komt het op power aan en minder op klimvermogen, dus daar had ik op zich wel vertrouwen in." Dat hij de finale kon rijden, maakte de 26-jarige trots. "Als je kijkt met wie ik voorop zit in die kopgroep... Dat zijn allemaal namen die tot de verbeelding spreken. Om het dan op deze manier af te maken, dat geeft wel heel erg veel voldoening."