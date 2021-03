Fenomeen Lewandowksi krijgt doelpuntenrecord van 'Der Bomber' in vizier

In het seizoen 1971/'72 scoorde Müller, de spits die Nederland in de WK-finale van 1974 de das omdeed, veertig competitietreffers voor Bayern München. Niet voor niets verkreeg hij vanwege zijn ongeëvenaarde neus voor de goal de bijnaam 'Der Bomber'. Sindsdien kwamen alleen Lewandowksi (vorig seizoen) en Dieter Müller (FC Köln, 1976/'77) met 34 treffers enigszins in de buurt van het record.

Al bijna een halve eeuw staat het doelpuntenrecord van Gerd Müller in de geschiedenisboeken van de Bundesliga. De kans is reëel dat het dit seizoen verbroken gaat worden, want na Bayern München - Borussia Dortmund (4-2), is Bayern-spits Robert Lewandowski de legendarische Müller tot op negen treffers genaderd.

Tegen Borussia Dortmund had Bayern de treffers van Lewandowksi hard nodig. De topspits aan andere zijde, Erling Haaland, had Dortmund binnen tien minuten op 0-2 gezet. Lewandowski repareerde de schade nog voor rust eigenhandig. In de slotfase stelde Bayern de zege veilig.

Leverkusen

Bayer Leverkusen wist na een dip van enkele weken weer eens te winnen. De ploeg van trainer Peter Bosz stond drie competitieduels droog, maar proefde in de uitwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach eindelijk weer eens de smaak van een overwinning: 0-1.

Patrik Schick was de gevierde man bij Leverkusen. De aanvaller schoot zijn ploeg in de 77ste minuut naar de winst. Bij Leverkusen ontbraken Timothy Fosu-Mensah en Daley Sinkgraven. Nadat de club begin van de week te horen had gekregen dat Fosu-Mensah vanwege een zware knieblessure dit seizoen niet meer in actie kan komen, volgde later in de week blessurenieuws over Daley Sinkgraven. Vanwege een spierscheuring is hij drie weken niet inzetbaar.

De zege was zeer welkom voor Bosz. Naast de nederlagen in de competitie werd zijn ploeg vorige maand uitgeschakeld in de Duitse beker en de Europa League.

Wolfsburg onderuit

Wolfsburg was, ondanks een treffer van Wout Weghorst, uit niet opgewassen tegen Hoffenheim: 2-1. De Nederlandse spits tekende voor de 1-1, met een lange rush vanaf eigen helft waarna hij de bal kalm over doelman Oliver Baumann heen wipte. De treffers van Hoffenheim kwamen van Christoph Baumgartner en Andrej Kramaric.