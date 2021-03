Feyenoord vijzelt week voor topper tegen PSV vertrouwen op met zes goals

In een laatste poging nog wat van het seizoen te maken, heeft Feyenoord zich opgericht tegen een onthutsend zwak VVV-Venlo. Een week voor de topper bij PSV wonnen de de Rotterdammers een verkapt trainingspartijtje in De Kuip met 6-0 van de Venlonaren.

Met slechts twee zeges in de laatste acht eredivisieduels en uitschakeling in het bekertoernooi leek trainer Dick Advocaat begonnen aan een kleurloze afscheidstournee, maar zaterdag kreeg Feyenoord alle gelegenheid warm te draaien voor de beslissende fase van het seizoen.

Steven Berghuis en Bryan Linssen, die in 2012 met kunst- en vliegwerk samen VVV via de nacompetitie in de eredivisie hielden, zijn nu de grote jongens in Rotterdam-Zuid. Linssen luisterde zijn 300ste duel op het hoogste niveau op met een goal, waar Berghuis met de mooiste goal van de middag de toptien van topscorers aller tijden van Feyenoord binnendrong.

Kat en muis

Het duel was al vanaf de eerste balomwentelingen een spel van kat en muis. In het zadel geholpen door verdedigend geklungel van Tobias Pachonik kwam Feyenoord door een schuiver van Jens Toornstra al snel op 1-0 en was de buit na een kopbal van Lutsharel Geertruida eigenlijk al binnen.