Hacker Wilders had toegang tot privéberichten: 'Het was een grap'

De hacker die afgelopen nacht inbrak op het Twitteraccount van Geert Wilders, deed dat voor de grap. Dat zegt de dader tegen de NOS.

"Ik wist eerst niet echt wat ik ermee wilde", aldus de hacker, die anoniem wil blijven. Na verloop van tijd begon de hacker namens Wilders complottheorieën te retweeten. Ook werd de foto vervangen door een karikaturale afbeelding van een zwarte man en werd de header vervangen door een Marokkaanse vlag.

"Ik zat één uur in zijn account en had nog niks getweet of geretweet. Dat deed ik pas later toen ik niks kon verzinnen." Tegen de BNNVARA-show Gaan! op NPO Radio 1 zei de hacker vannacht te vinden dat Wilders met zijn uitspraken over Marokkanen en moslims "veel te ver" gaat.