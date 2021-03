Rijzende ster Roeblev eerste finalist op ABN Amro-toernooi

Roeblev slaat zich met fraaie volley naar finale ABN Amro-toernooi - NOS

Een sterke Andrej Roeblev heeft de eindstrijd van het ABN Amro-toernooi gehaald. De rijzende ster in het internationale tennis was in de halve finales een klasse beter dan de mondiale nummer zes Stefanos Tsitsipas uit Griekenland: 6-3, 7-6 (2). De 23-jarige Roeblev maakte in 2020 grote indruk met onder meer vijf ATP-titels en zet die opmars voort in 2021. De nummer acht van de wereld uit Rusland tekende in het duel met Tsitsipas alweer voor zijn twaalfde zege van het seizoen in dertien partijen. De enige nederlaag voor Roeblev kwam tot nu toe in de kwartfinales van de Australian Open tegen landgenoot Daniil Medvedev.

Roeblev was in beide sets de betere speler en maakte vooral met zijn krachtige forehand en werklust het verschil. Tsitsipas maakte een matte indruk en leek de tol te betalen voor zijn inspanningen in de voorgaande drie partijen, die stuk voor stuk veel tijd in beslag hadden genomen. Roeblev frisser De Griek bleef in de tweede set door zijn vechtlust op de been, maar in de tiebreak was Roeblev de frissere speler en trok de Rus, ondanks een schoonheidsfoutje op 4-0 met simpele volleyfout, de wedstrijd simpel naar zich toe. Roeblev besloot de partij illustratief met ace en een volleywinner.