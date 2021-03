Nieuwe aanhouding voor vergismoord op klusjesman Beuningen

De politie heeft opnieuw een verdachte aangehouden in verband met de moord op klusjesman Mehmet Kilicsoy in Beuningen. De 30-jarige man meldde zichzelf donderdag bij de politie nadat beelden van hem waren getoond in de tv-programma's Bureau GLD en Opsporing Verzocht, meldt Omroep Gelderland.

Het 47-jarige slachtoffer werd vorig jaar zomer door twee gemaskerde mannen onder vuur genomen toen hij na een gesprek met een opdrachtgever naar zijn auto liep. Onlangs liet de politie weten dat de daders het op iemand anders gemunt hadden. Op wie is nog onduidelijk.

Gisteren werd al bekend dat er in Den Haag drie verdachten waren aangehouden. Zij zouden de auto's hebben gestolen die bij de moord zijn gebruikt.

De verdachte die zich nu heeft gemeld is een 30-jarige man zonder vast woonadres. Op camerabeelden was te zien dat hij uit een auto stapte bij een tankstation. De man heeft gisteren een verklaring afgelegd op het politiebureau. De politie kan nog niet zeggen of hij de mogelijke schutter is. Hij zit vast en wordt verder verhoord.

Naar aanleiding van de nieuwe aanhouding heeft de politie gisteren ook op vijf plekken in Amsterdam, Diemen en Rotterdam panden doorzocht. Of dat meer aanwijzingen heeft opgeleverd, is nog onduidelijk.