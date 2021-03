Van der Poel wint met overmacht Strade Bianche

Van tevoren was het de vraag of Strade Bianche niet te zwaar zou zijn voor Mathieu van der Poel. Hij twijfelde er zelf ook aan; het was eigenlijk meer iets voor de echte klimmers. Maar in de straten van Siena maakte de Nederlandse kampioen zaterdag duidelijk dat de twijfels ongegrond waren.

Van der Poel liet wereldkampioen Julian Alaphilippe en Tourwinnaar Egan Bernal achter zich. Hij kwam solo over de finish en is de eerste Nederlandse winnaar in de semi-klassieker, die toe was aan zijn vijftiende editie.