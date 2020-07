Kind raakt gewond bij explosie in Den Haag

Een kind is vanochtend gewond geraakt bij een ontploffing in Den Haag. Het jongetje kreeg glasscherven in zijn gezicht en is naar het ziekenhuis gebracht.

De explosie was rond 08.30 uur in een schuurtje achter een woning. Volgens de brandweer is er mogelijk een gasfles ontploft. Daardoor sprongen de ramen.

Een aantal omliggende huizen werd door de brandweer ontruimd. Inmiddels zijn ze weer vrijgegeven, meldt Omroep West. Bij een aantal woningen is er schade aan de kozijnen.

Omrijden

Voor de veiligheid was ook de straat afgezet. Daardoor moesten trams en bussen tijdelijk omrijden.

Naast het jongetje stond er ook een meisje in de buurt van de ontploffing. Ze is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de brandweer heeft zij geen zichtbare verwondingen.